أحمد الحوسني: هدفي الوصول إلى العالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

كشف الموسيقي والفنان أحمد الحوسني أنه يستعد لإصدار ألبوم جديد بعنوان «كده مش حلو»، منوهاً بأنه يؤدي في الألبوم لهجات مختلفة، حيث يضم أغنيتين بالخليجية، و4 أغنيات بالمصرية، وأغنيتين باللبنانية، و3 أغنيات بالعراقية، لافتاً إلى أن الألبوم يُعتبر نقلة في مشواره الفني، لاسيما أنه نفذ باقة من الأغنيات المتنوعة لكي يرضي مختلف الأذواق، وفي الوقت نفسه يظهر إمكانياته في لهجات مختلفة بعيداً عن الموسيقى الكلاسيكية الأوبرالية التي عرف بأدائها.

حفل استثنائي

وأعرب الحوسني عن سعادته بإحياء حفل في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، بمصاحبة الأوركسترا وبقيادة الفنان أحمد عبد الستار، أقيم تحت رعاية مهرجان أبوظبي وبالتعاون مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، مشيراً إلى أنه كان حفلاً استثنائياً تغنى فيه بأروع الأعمال الموسيقية والعربية الكلاسيكية التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، مصرحاً بأنه يحضّر لجولة فنية بطابع كلاسيكي داخل الإمارات وخارجها، وتشمل أميركا وفرنسا ومصر.

حلم منشود

وقد نال الحوسني جائزة أفضل فنان عربي ناشئ في الشرق الأوسط، ضمن جوائز «بي إف إل» في دورتها العاشرة، والتي أقيمت في دبي، وأعرب عن سعادته بحصوله على هذا اللقب، وقال: حصولي على هذه الجائزة حافز لتقديم الأفضل، والإصرار على مواصلة السعي والاجتهاد للوصول إلى الحلم المنشود، بأن أكون أول فنان إماراتي كلاسيكي محترف يصل إلى العالمية، متمنياً بأن يكون خير سفير للإمارات في المحافل الفنية المحلية والخارجية.

فنان شامل

الحوسني الحاصل على لقب سفير الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا للمدرسة الموسيقية القديمة في الغناء الأوبرالي بإيطاليا، أوضح أن اختياره للحصول على هذه الجائزة أتى وفقاً لمعايير فنية دقيقة تعتمدها إدارة «بي إف إل» لاختيار الفنانين الفائزين باللقب لعام 2023، من قبل لجنة التقييم المكونة من 8 محكمين دوليين في مجالات مختلفة، ومنها الإنجازات الموسيقية التي نفذت خلال العام، والخلفية الأكاديمية والهوية الفنية المتفردة، وإظهار الموهبة والحضور في أكثر من مجال، بحيث يطلق على الموسيقي لقب «الفنان الشامل».

«أصعب جرح»

أشار أحمد الحوسني إلى أنه أصدر مؤخراً بعض الأغنيات المنفردة، منها أغنية لبنانية بعنوان «النية تروح» من ألحان عمار السيد، وكلمات يارا خباز، وقد لاقت نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعاون آخر في أغنية دويتو مع فلة الجزائرية بعنوان «أصعب جرح»، وهي من ألحان ثائر حازم، وكلمات أمير التميمي.

أغنية وطنية

كشف الحوسني أنه يستعد حالياً لتحضير أغنية وطنية جديدة على طريقة الدويتو سيتعاون فيها مع الفنان العراقي محمد عبد الجبار.