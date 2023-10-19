الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

وفاة الممثل الأميركي الذي رُشح للأوسكار بيرت يانج

وفاة الممثل الأميركي الذي رُشح للأوسكار بيرت يانج
19 أكتوبر 2023 12:06

قالت مديرة أعمال الممثل المخضرم بيرت يانج، الذي رُشح لنيل جائزة أوسكار عن دوره في سلسلة أفلام (روكي) الشهيرة، إنه توفي عن 83 عاما.
ولعب يانج في سلسلة الأفلام التي كانت من بطولة الممثل المعروف سيلفستر ستالوني دور صهره. وكانت صحيفة نيويورك تايمز هي أول من نشر النبأ.

ولد يانج في حي كوينز في نيويورك وانضم إلى قوات المشاة بالبحرية الأميركية، ثم درس في وقت لاحق في استديو الممثل على يد لي ستراسبرج. وبعدها انطلق لبناء مهنته في عالم التمثيل وجسد عادة أدوار شخصيات قوية وأميركيين من أصول إيطالية في السينما والتلفزيون.

أخبار ذات صلة
الإمارات وأميركا.. شراكة استراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب
واشنطن تخفّف عقوباتها على فنزويلا

وكان أشهر أعماله دوره في فيلم (روكي) من إنتاج.
ورُشح يانج لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن تجسيده لشخصية بنينو في سلسلة أفلام روكي.

ومن أعماله الأخرى أفلام (تشاينا تاون) "الحي الصيني" و(ذا بوب أوف جرينتش فيلدج) "بابا قرية جرينتش" و(وانس أبون ايه تايم إن أمريكا) "ذات مرة في أميركا"، كما شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة كضيف شرف ومنها (باريتا) و(لو أند أوردر) "القانون والنظام".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ممثل
آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©