وفاة الممثل الأميركي الذي رُشح للأوسكار بيرت يانج

قالت مديرة أعمال الممثل المخضرم بيرت يانج، الذي رُشح لنيل جائزة أوسكار عن دوره في سلسلة أفلام (روكي) الشهيرة، إنه توفي عن 83 عاما.

ولعب يانج في سلسلة الأفلام التي كانت من بطولة الممثل المعروف سيلفستر ستالوني دور صهره. وكانت صحيفة نيويورك تايمز هي أول من نشر النبأ.

ولد يانج في حي كوينز في نيويورك وانضم إلى قوات المشاة بالبحرية الأميركية، ثم درس في وقت لاحق في استديو الممثل على يد لي ستراسبرج. وبعدها انطلق لبناء مهنته في عالم التمثيل وجسد عادة أدوار شخصيات قوية وأميركيين من أصول إيطالية في السينما والتلفزيون.

وكان أشهر أعماله دوره في فيلم (روكي) من إنتاج.

ورُشح يانج لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن تجسيده لشخصية بنينو في سلسلة أفلام روكي.

ومن أعماله الأخرى أفلام (تشاينا تاون) "الحي الصيني" و(ذا بوب أوف جرينتش فيلدج) "بابا قرية جرينتش" و(وانس أبون ايه تايم إن أمريكا) "ذات مرة في أميركا"، كما شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة كضيف شرف ومنها (باريتا) و(لو أند أوردر) "القانون والنظام".



