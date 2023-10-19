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فعالية لرصد خسوف القمر في مليحة

فعالية لرصد خسوف القمر في مليحة
20 أكتوبر 2023 02:20

الشارقة (الاتحاد)

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يستعد مركز مليحة للآثار، الوجهة الرائدة لمحبي المغامرات والسياحة البيئية والأثرية والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لاستضافة فعالية شيّقة، تتيح لعشاق الظواهر الفلكية متابعة الخسوف الجزئي للقمر في الثامن والعشرين من أكتوبر الحالي.. حيث تحجب الأرض ظل القمر جزئياً في مشهدٍ بديع ونادر ولا ينسى. وتبدأ الفعالية في الثامنة مساءً بصالة البانوراما ضمن مرافق مركز مليحة للآثار، وتتضمن محاضرةً حول هذه الظاهرة الفلكية، وعرضاً تقديمياً، ومراقبة القمر والكواكب من خلال التلسكوبات الفلكية المخصصة بإشراف مختصين فلكيين، ومراقبة بالعين المجردة لخسوف القمر، ويضم مركز مليحة للآثار أهم المواقع التاريخية في المنطقة، وتوفر هذه الوجهة مجموعة من الأنشطة المشوقة.

خسوف القمر
مليحة
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