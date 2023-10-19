السعديات تُحلِّق بلقب «الوجهة الشاطئية الرائدة»

أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز جديد، يؤكد مكانتها كأفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط، حصدت جزيرة السعديات أبوظبي لقب «الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط» للسنة الـ 12 على التوالي من قبل جوائز السفر العالمية، التي تعد بمثابة أوسكار صناعة السياحة والسفر في العالم. وتنفرد جزيرة السعديات أبوظبي بإطلالات خلابة على الشواطئ الرملية البيضاء، ومياه البحر الفيروزية المتلألئة، وباقة من أرقى خيارات الإقامة والمنتجعات الفاخرة، إلى جانب أفضل تجارب الطعام العالمية، لتتيح للضيوف خيارات مثالية للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة في تجربة لا تُنسى.