الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

السعديات تُحلِّق بلقب «الوجهة الشاطئية الرائدة»

السعديات تُحلِّق بلقب «الوجهة الشاطئية الرائدة»
20 أكتوبر 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023

في إنجاز جديد، يؤكد مكانتها كأفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط، حصدت جزيرة السعديات أبوظبي لقب «الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط» للسنة الـ 12 على التوالي من قبل جوائز السفر العالمية، التي تعد بمثابة أوسكار صناعة السياحة والسفر في العالم. وتنفرد جزيرة السعديات أبوظبي بإطلالات خلابة على الشواطئ الرملية البيضاء، ومياه البحر الفيروزية المتلألئة، وباقة من أرقى خيارات الإقامة والمنتجعات الفاخرة، إلى جانب أفضل تجارب الطعام العالمية، لتتيح للضيوف خيارات مثالية للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة في تجربة لا تُنسى.

السعديات
الشرق الأوسط
أبوظبي
آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©