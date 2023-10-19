6 مراكز تسوق.. «الأفخم» في العالم

ترجمة: عزة يوسف

رغم انتشار التسوق عبر الإنترنت، إلا أن الكثيرين مازالوا يفضلون الذهاب إلى مراكز التسوق بأنفسهم وقضاء الوقت والاستمتاع بالأنشطة المختلفة، وهنا نتناول أفخم مراكز التسوق حول العالم، وفقاً لما ذكره موقع House Hood الأميركي:

مركز دبي مول

أكبر مراكز التسوق في الإمارات وفي العالم من حيث المساحة الإجمالية، وقد افتُتح عام 2008 ويشمل نحو 1200 محل تجاري.

غاليريا فيتوريو

هو من أقدم مراكز التسوق في ميلانو بإيطاليا حيث بُني عام 1877، وسُمي تيمناً باسم أول ملك لإيطاليا الموحدة إيمانويل الثاني، وهو عبارة عن ممر مزدوج من رواقين بقبة زجاجية يلتقيان بزوايا قائمة متقاطعة على شكل 8 أضلاع.

غراند كانال

افتُتح عام 1999 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، ويحتوي على العديد من المتاجر الراقية لمصممين عالميين.

كيه 11 ميوزيا

أحد المزارات السياحية المهمة في هونغ كونغ، ويشمل منصات للفن والترفيه وفنون الطهي والثقافة والمغامرة، وكلها تحت سقف واحد.

غاليري لافاييت

هي سلسلة متاجر فرنسية راقية في باريس والأكبر في أوروبا، بمساحة 70 ألف متر مربع، وهي مجموعة من أشهر متاجر بيوت الأزياء العالمية.

بلاس فاندوم

يقع في منطقة لوسيل في قطر، وهو من المولات الفاخرة والضخمة ويضم العديد من المطاعم والمتاجر العالمية.