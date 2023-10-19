سيف الزرعوني.. شغف بالروبوتات لتحقيق الإنجازات

خولة علي (دبي)

شغف سيف الزرعوني بالروبوتات، كان وراء تحقيقه الكثير من الإنجازات في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي، وتمثيل الدولة في أكبر مسابقة روبوتات في العالم. أسّس الزرعوني مشروعه الخاص ونال على إثره جائزة ثاني أفضل مشروع تجاري من مؤسسة «رواد»، وهو طالب في المرحلة الثانوية. ثقته بنفسه وبقدرته على تحدي ذاته جعلته دائم البحث عن إنجازات جديدة، من خلال تطوير مهاراته وبحثه المتواصل عن كل ما يثري أفكاره لابتكار تقنيات تفيد المجتمع وتحمي البيئة ومواردها الطبيعية، باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، لتتواصل نجاحاته ويصبح قدوة لكل شاب يخط طريقه نحو المستقبل.

بدأ اهتمام الزرعوني بعالم الروبوت والتقنيات منذ بضع سنوات، ونظراً للتطور التكنولوجي المتسارع، أخذ يخطو نحو البحث والدراسة لهذه التقنيات، ويشارك في ورش تدريبية، مع التزود بالمعرفة عبر محركات البحث على الإنترنت، والتعرف على مزايا وخصائص الأجهزة والتقنيات التي تطرحها الشركات العالمية. وكل ذلك ساهم بتطوير مهاراته في مجال البرمجة واكتساب الخبرات في عالم صناعة التقنيات.

برمجة وابتكار

من جملة المشاريع الفائزة التي قدمها الزرعوني، برمجة شبكة متكاملة للشركات والمراكز التجارية التي تعمل على تخفيض استهلاكها من الطاقة غير المتجددة، وذلك باستخدام تقنيات أفضل وأسرع تطوراً، ما يحد من زيادة تكاليف الشركة وما يتبعه من أضرار على البيئة.

كما صمم الزرعوني «مساعداً آلياً» يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويعين الطلاب الذين يعانون مشاكل نفسية وتأخراً دراسياً، ويعمل على خفض معدل التوتر والقلق الذي قد يتعرضون له أثناء الحصص الدراسية. وقد نال عن ذلك الابتكار شرف تمثيل دولة الإمارات في برنامج الذكاء الاصطناعي الخليجي المقام في المملكة العربية السعودية، كما شارك في مسابقة «فكس» العالمية بالولايات المتحدة الأميركية، وهي أكبر مسابقة للروبوتات في العالم، إذ تستقطب أفضل الفرق من دول مختلفة، لتتوالى نجاحات الزرعوني، وأحدثها هذا العام نيل جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.

تفوق تقني

وتعزز دولة الإمارات دور المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير مهارات الشباب فيما يخص الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ومن جملة المشاريع والبرامج التي انتسب إليها الزرعوني، وكانت سبباً في تفوقه بالمجال التقني، «مبرمج القرن»، «ملتقى المليار متابع»، «مخيم هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية»، وحصوله على دبلوم في مهارات العمل البرلماني، وورش تدريب لغة «البايثون»، والمشاركة في أولمبياد البرمجة، وورش ريادة الأعمال.

دعم متواصل

يقول سيف الزرعوني: ما حققناه من نجاحات جاء نتيجة الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، حيث سخرت دولتنا كل الموارد والإمكانات حتى استطعنا أن نتبوأ مراكز متقدمة على مستوى العالم، ما يدفعنا لمواصلة التعلم والبحث لتحقيق كل ما يفيد مجتمعنا.

تحديات وطموحات

من التحديات التي واجهت الزرعوني، تحقيق التوازن بين المدرسة والتحاقه بالورش التدريبية، ومشاركته في مضمار السباقات العالمية. وهذا الأمر تطلب منه المزيد من الجهد وتنظيم الوقت حتى يستطيع أن يمضي قدماً نحو تحقيق أهدافه. وينصح الزرعوني الشباب بالسعي لتحقيق طموحاتهم من خلال تنظيم الوقت، وامتلاك الإرادة والتحدي، لترك بصمة إيجابية للأجيال.