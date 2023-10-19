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رجل يسرق مركزاً تجارياً بطريقة مبتكرة

دمى لعرض الملابس
20 أكتوبر 2023 00:21

ذكرت شرطة وارسو، الخميس، أن عناصرها أوقفوا شاباً يبلغ 22 عاماً، ارتكب عمليات سرقة في مركز تسوق في العاصمة البولندية متنكّراً في هيئة دمية لعرض الملابس.
بعدما تسلل إلى متجر لبيع الملابس بعيد إغلاق المركز، "ارتدى الرجل ملابس جديدة، ثم وقف بلا حراك خلف الواجهة متنكرا في هيئة دمية لعرض الملابس بهدف خداع حراس الأمن وكاميرات المراقبة"، وفق ما قال  روبرت شومييتا الناطق باسم شرطة وارسو.
وقبل القبض عليه، تمكّن الرجل من سرقة مجوهرات من منصة أقيمت في إحدى صالات العرض.
وقال شومييتا "لم نشهد حادثة مماثلة قبلاً".
ووُضع الرجل قيد التوقيف الاحتياطي، وهو يواجه عقوبة بالسجن حتى عشر سنوات.

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