9 أفلام عربية.. بتوقيع «المخرج المؤلف»

سعيد ياسين (القاهرة)

تزايدت مؤخراً ظاهرة «المخرج المؤلف»، التي تتمثل في قيام عدد من المخرجين بكتابة القصة والسيناريو والحوار لأفلامهم التي حقق المعروض منها نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، ويتوقع أن يتكرر الأمر نفسه مع الأفلام التي يجرى تصويرها حالياً والمقرر عرضها قريباً.

«فوي! فوي! فوي!»

يأتي في مقدمة هذه الأعمال فيلم «فوي! فوي! فوي!»، تأليف وإخراج عمر هلال في تجربته الروائية الطويلة الأولى، بطولة محمد فراج ونيللي كريم، وعرض للجمهور في 13 سبتمبر الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، ويدور في إطار التشويق حول شاب يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل للانضمام لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويدخل في مغامرات مثيرة وخطيرة.

«آل شنب»

تقدم المخرجة آيتن أمين تجربة جديدة في الأعمال التي قامت بتأليفها وإخراجها من خلال فيلم «آل شنب»، لليلى علوي وسوسن بدر، والذي تقرر مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي المقبل، ويتناول قصة فتاة تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ويتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، لتحدث العديد من المفارقات الكوميدية بين أفراد العائلة.

«شماريخ»

يُعرض فيلم «شماريخ» خلال موسم رأس السنة المقبل، تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين وأمينة خليل، ويدور حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وكان سلامة قدم قبل عامين من تأليفه وإخراجه «برة المنهج» لماجد الكدواني وروبي.

«التاريخ السري لكوثر»

يُعرض قريباً فيلم «التاريخ السري لكوثر» بعدما تأجل لأكثر من مرة لأسباب إنتاجية وتسويقية، تأليف وإخراج محمد أمين، بطولة ليلى علوي وزينة وأحمد حاتم، وتدور أحداثه في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، ويتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله، وكان محمد أمين ألف وأخرج من قبل أفلام «ليلة سقوط بغداد» و«فيلم ثقافي» و«بنتين من مصر» و«فبراير الأسود».

«سارة وعلي»

تستعد منة شلبي للقيام ببطولة فيلم «سارة وعلي» مع أحمد داود وسوسن بدر، تأليف وإخراج هبة يسري، ويدور في إطار كوميدي حول شاب وفتاة يعيشان قصة حب مشتعلة، لكنهما يواجهان صعوبات كثيرة من أجل تتويجها بالزواج.

«اللعب مع العيال»

يواصل شريف عرفة، الجمع بين التأليف والإخراج من خلال فيلم «اللعب مع العيال» لمحمد عادل إمام وأسماء جلال ويقوم حالياً بتصويره، ويتناول قصة معلم لمادة التاريخ يطلب نقله لإحدى المدارس في منطقة صحراوية، وكان عرفة ألف وأخرج من قبل أفلام «الجريمة» و«الإنس والنمس» و«فول الصين العظيم».

«وش في وش»

فيلم «وش في وش»، عُرض في 16 أغسطس الماضي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، ويتناول قصة زوجين يعيشان في شقتهما ويجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتيهما، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

«حلاوة روح»

تُحضِّر هالة خليل لإخراج فيلم من تأليفها وإخراجها عنوانه «حلاوة روح»، وكانت قدمت قبله فيلمين من تأليفها وإخراجها، هما «نوارة» لمنة شلبي ومحمود حميدة، و«قص ولصق» لحنان ترك وشريف منير.

قدرات خاصة

قال المخرج مجدي أحمد علي إنه يناصر سينما المخرج المؤلف إذا كانت لدى صاحبها القدرة على الجمع بينهما، إلا أن قليلين في السينما المصرية، من ذوي القدرات والمواهب الخاصة، قد نجحوا في ذلك، نتيجة إلمامهم بالشأن العام وهموم الإنسان، لذا استطاعوا من خلال ثقافتهم اقتحام مناطق في المجتمع وتصويرها.

«مستر إكس»

عُرض فيلم «مستر إكس» في 28 يونيو الماضي، وشارك فيه أحمد فهمي وهنا الزاهد، تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتناول قصة شاب تسببت عقدة نفسية قديمة لديه في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها لدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية، فيحاول إبعادها عن كل المخاطر.

تجارب سابقة

قدمت السينما المصرية عدداً من الأفلام اعتمدت ظاهرة «المخرج المؤلف»، منها «ابن النيل» و«اليوم السادس» و«وداعاً بونابرت» و«المهاجر» و«المصير» و«سكوت هنصور» ليوسف شاهين، و«البحث عن سيد مرزوق» و«الصعاليك» و«أرض الخوف» و«مواطن ومخبر وحرامي» و«رسايل بحر» لداوود عبدالسيد، و«تفاحة» و«قليل من الحب كثير من العنف» و«شرم برم» لرأفت الميهي، و«3 على الطريق» و«البحر بيضحك ليه؟» لمحمد كامل القليوبي، و«المرشد» و«عيون الصقر» لإبراهيم الموجي.