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الهند تحقق نجاحاً جديداً في مجال الفضاء

لحظة انطلاق المهمة "جاجانيان"
21 أكتوبر 2023 17:17

أنجزت الهند بنجاح، اليوم السبت، أول اختبار غير مأهول لمهمتها المدارية المأهولة المستقبلية، محققة بذلك نجاحاً جديداً في سياق طموحاتها الفضائية.
تهدف مهمة «جاجانيان» (مركبة فضائية باللغة الهندية) إلى إرسال طاقم مكوّن من ثلاثة أفراد إلى مدار الأرض في العام 2025، في مؤشر مهم للقدرات التقنية التي تتمتع بها المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية (ISRO).
واختُبر، خلال إطلاق الصاروخ السبت، نظام إخلاء وحدة الطاقم في حالات الطوارئ والتي انفصلت عن جهاز الدفع وهبطت بسلاسة بعد نحو 10 دقائق من الإقلاع.
وقال إس. سوماناث المسؤول في المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية «يسعدني جداً أن أعلن نجاح الاختبار».
وتأجلت عملية الإقلاع ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلة في المحرك.
وستجري المنظمة سلسلة من 20 اختباراً رئيسياً، بينها ما يتعلّق بنقل روبوت إلى الفضاء، قبل انطلاق المهمة المأهولة.
وتعد «جاجانيان» أول مهمة من هذا النوع تنجزها الهند، وتُقدّر تكلفتها بـ 1.08 مليار دولار أميركي، بحسب المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية.
وتخطط البلاد لإرسال رواد فضاء إلى ما وراء حدود الغلاف الجوي للأرض، لمدة ثلاثة أيام قبل أن يهبطوا بأمان في المياه الإقليمية الهندية.
وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه يعتزم إرسال شخص إلى القمر بحلول عام 2040، بعد عام ناجح لبرنامج الفضاء الهندي.
وفي أغسطس الماضي، باتت الهند رابع دولة ترسل مركبة فضائية غير مأهولة قرب القطب الجنوبي للقمر، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.
وفي سبتمبر، أطلقت المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية مسباراً لرصد الطبقات الخارجية للنظام الشمسي.

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