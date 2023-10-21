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الترفيه

بيع لوحة لفنان إسباني مقابل 20.7 مليون يورو

خوان ميرو أمام إحدى لوحاته
21 أكتوبر 2023 22:19

بيعت في العاصمة الفرنسية باريس لوحة للرسام خوان ميرو بعنوان «لوحات (نساء، قمر، نجوم)» لقاء 20.7 مليون يورو (21.95 مليون دولار أميركي) ضمنها الرسوم، محققةً رقماً قياسياً في فرنسا لعمل هذا الفنان في فرنسا، على ما أفادت دار «كريستيز» للمزادات.
اللوحة أنجزها الرسّام الإسباني، الذي يعد من أشهر فناني المدرسة التجريدية، عام 1949.
إلى ذلك، بيع عمل للنحات الفرنسي فرانسوا كزافييه لالان يعود لعام 1964 مقابل 18.3 مليون يورو (19.41 مليون دولار) شاملةً الرسوم، وهو رقم قياسي عالمي لعمل هذا الفنان، خلال مزاد مسائي آخر كان مخصصاً له، بحسب «كريتسيز». ويُعد هذان العملان أغلى قطعتين تُباعان في فرنسا عام 2023 في المجال الفني، وفق «كريستيز».
ومنذ أن استحوذ عليها معرض «مايغت» عام 1950، ظلت اللوحة الشهيرة لميرو (1893-1983) موجودة في فندق «كولومب دور» قرب منطقة «سان بول دو فانس» (جنوب شرق فرنسا).
كانت أبرز الأعمال المعروضة في المزاد المخصص للأعمال الطليعية الأوروبية.
أما منحوتة فرانسوا كزافييه لالان، فكانت ضمن مجموعة جانين ريستاني التي كانت أوّل شخص يعرض عمل الزوجين كلود وفرانسوا كزافييه لالان، خلال معرض «زوفيت» عام 1964.
وبقيت المنحوتة بعيدة عن الأنظار منذ أن أنجزها الفنان، وعُرضت عام 2010 في متحف الفنون الزخرفية في العاصمة الفرنسية باريس.

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