تارا عبود.. تتورط مع «الجناة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة الأردنية تارا عبود من تصوير مشاهدها في المسلسل البريطاني «الجناة». تدور الأحداث حول قاتل يستهدف مجموعة من اللصوص بعد قيامهم بعملية سطو على أحد البنوك الكبرى، وتجسد في العمل شخصية فتاة مقيمة بإنجلترا متخصصة في فتح الخزائن، تنضم إلى تنظيم إجرامي للسطو على بنك لتحقق حلم الثراء.

وأوضحت تارا أنها تخضع لتدربيات بدنية مكثفة بسبب مشاهد الحركة التي تتطلب منها مجهوداً بدنياً كبيراً، وأن العمل من ثماني حلقات، من تأليف وإخراج جيه بليكسون، بجانب المخرج كلير أوكلاي، وبطولة البريطانية جيما آرتيرتون، والكندي كيفن فادال.