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6 مشروبات تحدد «مزاجية» نومك

6 مشروبات تحدد «مزاجية» نومك
22 أكتوبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد) 

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يؤثر ما نتناوله من طعام أو شراب قبل النوم على جودة نومنا، فإذا كان بعضها يساعد على الاستغراق في نوم عميق، فإن هناك الكثير من السوائل يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر، وإليكم قائمة بأفضل وأسوأ المشروبات قبل النوم، كما ذكرها موقع «Every Day Health» الأميركي لنصائح الصحة والتغذية:
أفضل المشروبات:
الماء
وفقاً للدراسات فالماء العادي أفضل وأصح المشروبات قبل النوم، حيث إنه لا يحوي أي سعرات حرارية ويمنع الجفاف الذي قد يسبب اضطراب النوم.
البابونج
أظهرت الدراسات أن البابونج يساعد على النوم لما له من تأثير مهدئ يسبب الاسترخاء.
عصير الكرز الحامض
أثبتت الأبحاث أن عصير الكرز الحامض له خصائص تحفز النوم، حيث إنه غني بالميلاتونين الهرمون المحفز للنوم الذي تنتجه أجسامنا بشكل طبيعي.
أسوأ المشروبات:
القهوة: 
يؤثر تناول القهوة قبل النوم على جودة النوم بشكل سلبي، لأنها تزيد الشعور بالتبول، كما أن الكافيين الموجود بها يسبب الاستيقاظ.
الشاي
يقول العلماء، إن الشاي الأسود والأخضر يحتويان على مادة الكافيين، كما في القهوة، وأيضاً يسببان إدرار البول، لذا يجعلان النوم أكثر صعوبة عند تناولهما قبل موعد النوم.
المياه الغازية
يقول العلماء إن مزيج الكافيين والسكر الموجود في المياه الغازية يسبب مشاكل في النوم، وحتى لو لم تحتو على أي منهما فإن الفقاعات الناتجة عن الكربنة قد تبقينا مستيقظين.

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