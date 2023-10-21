نهاد البستكي: «الماموجرام» وسيلة آمنة وفعالة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

نجحت الإمارات في توفير نظام صحي متقدم، يشمل أحدث سبل علاج وتشخيص سرطان الثدي، وفقاً لأعلى المعايير والخبرات العالمية، كما كثفت التوعية بأهمية الكشف المبكر عبر مختلف الجهات الطبية والمعنية، وشجعت الفحص عن طريق الماموجرام للأعمار المناسبة، مما ساهم في انخفاض الحالات بشكل كبير مقارنة بالسابق.

الفحص المبكر

أكدت الدكتورة نهاد البستكي، استشارية الأشعة التشخيصية والتداخلية للثدي في مدينة برجيل الطبية، أهمية الخضوع للفحص المبكر الدوري لسرطان الثدي بـ «الماموجرام»، خاصة بالنسبة للنساء في سن الأربعين وما فوق، معتبرة ذلك خطوة وقائية مهمة يمكنها أن تكشف عن وجود السرطان قبل ظهور أي أعراض مرضية، حيث تكون الآفة صغيرة للغاية، بحيث لا يمكن رؤيتها أو ملاحظتها أو الشعور بها، موضحة أنه عندما يتم اكتشاف السرطان في هذه المرحلة المبكرة، يكون علاجه أسهل ومعدلات النجاة والتغلب على المرض أعلى بكثير.

آمنة وفعالة

وشددت البستكي على أهمية إجراء الفحوص المنتظمة، باعتبار الكشف المبكر مفتاح العلاج الناجح لسرطان الثدي، فيما يعتبر تصوير الثدي بالأشعة السينية «الماموجرام» وسيلة آمنة وفعالة للكشف عن التشوهات في أنسجة الثدي قبل أن تصبح مهدِدة للحياة، داعية جميع النساء اللاتي تزيد أعمارهن على 40 عاماً للاستفادة من هذه الفحوص الطبية المتخصصة خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، مشيدة بالدور الداعم لدائرة الصحة في أبوظبي التي ساهمت في جعل هذه الحملة مثمرة.

تجنب المضاعفات

واعتبرت البستكي أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، والإقبال على التشخيص والعلاج يجنب المريضة المضاعفات الخطيرة للمرض، كما حثت على إجراء الفحوص المنتظمة التي يمكن أن تحسن بشكل كبير من معدلات البقاء على قيد الحياة، مثل استخدام تصوير الثدي بالأشعة السينية، والتصوير بالرنين المغناطيسي للثدي، والموجات فوق الصوتية، والخزعة، والفحوص السريرية للكشف عن التشوهات التي قد تشير إلى وجود السرطان.

ثلاثي الأبعاد

وأوردت البستكي، أن التقنيات الحديثة ساهمت بشكل كبير في مجال كشف سرطان الثدي، بما في ذلك «الماموجرام» الثلاثي الأبعاد (3D)، فهذه التقنية تحسّن من قدرة الكشف عن الأورام الصغيرة وتساعد في تقليل عدد التشخيصات الخاطئة التي يكون سببها ظهور التجاويف الناسورية بشكل واضح، ومع ذلك يجب أخذ العينات بدقة واعتماد المهارات الفردية للأطباء في التفسير للتأكد من دقة التشخيص، وتتطلب هذه التقنيات تعليماً مكثفاً وتكلفة إضافية، ولذلك يُفضل استخدامها في المستشفيات والمراكز الكبيرة الموثوقة التي تتوافر فيها الخبرة والمعدات المتطورة، لافتة إلى أن جلسة «الماموجرام» يمكن أن تكون تجربة مربكة للمرأة، لذا يُنصح بتحسين التجربة وتخفيف التوتر النفسي الذي قد ينشأ، حيث يقوم الفنيون المدربون بشكل جيد بالتوجيه والدعم خلال الجلسة وشرح الإجراء بدقة للمرأة، ومن الممكن أن تظهر بعض الآثار الجانبية البسيطة خلال الجلسة مثل الاحمرار، ولكن هذه الأعراض غالباً ما تكون مؤقتة وتختفي بمرور الوقت.