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الذكاء الاصطناعي يختار طلبة الجامعات

الذكاء الاصطناعي يختار طلبة الجامعات
22 أكتوبر 2023 11:27

أظهرت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي سيساعد قريباً إدارات الجامعات في مراجعة طلبات الالتحاق بالجامعات واختيار أفضل الطلبة المؤهلين.

وبحسب دراسة أعدها فريق باحثين من أربع جامعات أميركية فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل مراجعة طلبات الالتحاق الجامعي "أكثر عدالة وشفافية"  إذا تم استخدامه جنباً إلى جنب مع التقييم البشري للطلبات.

استخدم الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسيس" تطبيق ذكاء اصطناعي لمراجعة أكثر من 300 ألف ورقة بحثية للالتحاق بالجامعات "لتحديد السمات الشخصية مثل القيادة والقدرة على العمل بروح الفريق" لدى المتقدمين.

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وقال بنيامين ليرا من جامعة بنسلفانيا إن استخدام الذكاء الاصطناعي جعل نظام القبول "أكثر انتظاماً وشفافية" بتخفيف عبء العمل على "العدد المحدود من العاملين في إدارة القبول".

وأظهرت دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسيس عام 2021 ربط جودة مقالات الالتحاق بالجامعة بمستوى دخل الأسرة ونتائج اختبارات الطالب.

وقام فريق الدراسة بتدريب تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بهم باستخدام مقالات تم إعدادها للتقيم ،حيث تم إدخال أكثر من 3100 مقالة منها في خوارزمية توصف بأنها نسخة محسنة من "شبكة عصبية عميقة تم تدريبها مسبقاً حتى تتمكن من اكتشاف الكلمات المخفاة في النصوص العامة الكبيرة مثل الكتب ومنصة ويكيبيديا باللغة الإنجليزية".

المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
الجامعات
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