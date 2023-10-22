زفاف في مكب النفايات للتوعية بخطورة التلوث

نانتو (أ ف ب)

التقط ثنائي تايواني صورة غير تقليدية لزفافهما، تظهر العريس مرتدياً بزّته الرسمية والعروس فستانها الأبيض وسط مكب للنفايات، في خطوة تعبّر عن قلق العروسين من تلوّث البيئة وأملهما في جعل مدعوّيها يحجمون عن إنتاج نفايات غير ضرورية. طلبت الناشطة في منظمة «غرينبيس» إيريس هسوه وخطيبها من ضيوف «حفلة زفافهما البيئية» أن يحضروا معهم حاوياتهم الخاصة لإزالة بقايا الطعام.. وقالت العروس إن أصدقاءها وعدوها بأن يعيدوا التفكير في كمية النفايات التي ينتجونها.. وقطعت إيريس وخطيبها المقيمان في تايبيه رحلة استغرقت ثلاث ساعات لالتقاط صورة في بلدة بولي، حيث تتراكم كميات النفايات المنقولة إلى المكب المحلي منذ سنين طويلة في مشهد غير صحي.