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«طب الفضاء» في أبوظبي الأربعاء

«طب الفضاء» في أبوظبي الأربعاء
23 أكتوبر 2023 01:04

أبوظبي (وام)

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تستضيف أبوظبي المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للطيران وطب الفضاء من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، ويأتي المؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وطيران الاتحاد، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وشركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤتمرات.. وتضم الجلسات 300 مشارك، ويتحدث خلالها 180 خبيراً ومختصاً وطبيباً من الإمارات والعالم، ويتبادلون الأفكار حول أفضل ممارسات وابتكارات طب الطيران والفضاء
وأكد البروفيسور ديفيد جرادويل، رئيس الأكاديمية الدولية للطيران وطب الفضاء، أهمية انعقاد المؤتمر في أبوظبي لما لها من مكانة عالمية متميزة إلى جانب نجاحها في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

الفضاء
الهيئة العامة للطيران المدني
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