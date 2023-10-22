بحث يكشف أهمية رياضة المشي قبل أي عملية جراحية

أظهر المرضى، الذين سجلوا المزيد من نشاط المشي قبل الخضوع لعملية جراحية، بغض النظر عن مدى تعقيدها أو حالتهم الصحية، انخفاض احتمالات حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة بنسبة 51٪ مقارنة بالمرضى الأقل نشاطًا، وفقًا لنتائج الأبحاث التي تم تقديمها في الكونجرس السنوي للكلية الأميركية للجراحين.

تحدث مضاعفات ما بعد الجراحة عادة لدى حوالي 30٪ من المرضى، وتحدث حوالي نصف المضاعفات بعد مغادرة المريض للمستشفى.

يقول كارسون جيل، مؤلف الدراسة الرئيسي، وهو طالب في كلية ويسكونسن للطب في مدينة ميلووكي، إن "من المحتمل أن تكون أجهزة اللياقة وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء مرتبطة بالسجلات الصحية الإلكترونية وأن تكون تلك البيانات شيئًا يأخذه الجراحون في الاعتبار عند التخطيط للرعاية المحيطة بالجراحة لمرضاهم. وهو ما يمكن أن يؤتي ثماره حقا لتحسين نتائج ما بعد الجراحة".

حلل الباحثون البيانات الصحية لـ 475 شخصًا مشاركًا في برنامج ترعاه المعاهد الوطنية الأميركية للصحة ويركز على العلاقة بين نمط الحياة وعلم الأحياء والبيئة في مجموعات سكانية متنوعة حيث استخدم المشاركون أجهزة تقنية تتبع فترات اللياقة البدنية ومؤشر الجسم (Fitbit)، التي ترتدى مثل الساعة اليدوية وتقيس هذه الأجهزة خطواتهم اليومية ونشاطهم البدني ومعدل ضربات القلب ذاتيًا. هذه هي الدراسة الوحيدة التي تستكشف العلاقة بين النشاط البدني، كما تم قياسه بواسطة الأجهزة الإلكترونية، ومضاعفات ما بعد الجراحة لمدة 90 يومًا، وفقًا لمؤلفي الدراسة.وقال جيل "استخدمنا مزيجًا من بيانات السجلات الصحية الإلكترونية وبيانات أجهزة تقنية تتبع فترات اللياقة البدنية ومؤشر الجسم للكشف عن كيفية تحسين النتائج المحتملة للجراحة. في دراستنا، نظرنا في عدد الخطوات التي سجلها المرضى في أي يوم معين، وهو ما يمثل النشاط البدني".

ويضيف "مع ذلك، فإن بيانات اللياقة البدنية لم تقتصر على فترة ما قبل الجراحة مباشرة. يمكن أن يكون طول سجل نشاطهم ستة أشهر أو عدة سنوات قبل الجراحة. وهذا يعكس أكثر عادات النشاط البدني المزمن، مقابل النشاط البدني في فترة ما قبل الجراحة مباشرة".

خضع المشاركون لمجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب، وكان متوسط ​​أعمارهم 57 عامًا. وشكلت النساء 74.7% من المشاركين.

الخلاصات الرئيسية للدراسة

- تعرض حوالي 12.6% من المشاركين في الدراسة لمضاعفات خلال 90 يومًا من الجراحة.

- كانت احتمالات التعرض لمضاعفات في غضون 30 يومًا بعد الجراحة أقل بنسبة 45٪ (نسبة الأرجحية 0.55) إذا اتخذ المرضى أكثر من 7500 خطوة يوميًا قبل الجراحة عما إذا سجلت الأجهزة أقل من 7500 خطوة.

- بعد ضبط الأمراض المصاحبة، ومؤشر كتلة الجسم، والجنس، والعرق، وتعقيد العملية، كانت احتمالات التعرض لمضاعفات أقل بنسبة 51٪ (نسبة الأرجحية 0.49) إذا كان لدى المرضى بيانات الأجهزة تظهر أنهم مشوا أكثر من 7500 خطوة يوميًا قبل الجراحة.

وأوضح جيل "إذا وجدنا أشخاصًا معرضين لخطر كبير، يستخدمون أدوات تقنية تتبع فترات اللياقة البدنية ومؤشر الجسم هذه، يمكننا مراقبتهم عن كثب لأن ذلك يسمح لنا باكتشاف المشكلات قبل أن تتفاقم خارج نطاق السيطرة. الهدف الآخر لبحثنا هو تعديل النشاط البدني في فترة ما قبل الجراحة وتحسين نتائج ما بعد الجراحة. نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات والأدلة للإجابة على هذا السؤال".