الذكاء الاصطناعي يُحدث ضجة في مجال النشر والكتابة الإبداعية

لا يخفي عالم النشر الذي اجتمع أقطابه أخيراً في معرض فرانكفورت للكتاب، قلقه من أن تغزو العالم مؤلّفات منجزة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

يشهد قطاع النشر الأدبي، على غرار مجالات أخرى كثيرة، حالة من الغليان بعد أن اهتز بفعل الثورة التكنولوجية التي أطلقتها برامج الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" ChatGPT.ويبدي العاملون في هذا القطاع "شعوراً عميقاً بعدم الأمان"، وفق ما يؤكد يورغن بوس، مدير معرض فرانكفورت للكتاب والذي اختتم أعماله أمس الأحد. وكان هذا الموضوع في قلب المناقشات طوال الأسبوع.

يتساءل هؤلاء، بحسب بوس، "ماذا سيحلّ بالملكية الفكرية للمؤلفين؟ ومن يملك حقاً المحتويات الجديدة؟ وكيف يمكن دمجها في سلاسل القيمة؟".

ويطاول الذكاء الاصطناعي بالفعل خدمات الترجمة، كما يتطور في مجالات النشر العلمي والقانوني، لكنه يظل هامشياً في الإبداع الأدبي.

- مساعدة في الكتابة

وقالت الكاتبة والأكاديمية الألمانية جينيفر بيكر، خلال نقاشات على طاولة مستديرة، إن أداء الذكاء الاصطناعي في مجال الكتابة الإبداعية "ليس جيداً بعد".

وأَضافت "لا أرى بعد متى ستأتي اللحظة التي سنعهد فيها بمهمة الكتابة إلى الذكاء الاصطناعي بطريقة مستقلة تماماً".

من ناحية أخرى، فإن إمكانات هذه التكنولوجيا "كبيرة لاستخدامها كأداة للمساعدة" في الكتابة، بحسب قولها.

بالنسبة للروايات ذات المضمون الضعيف، التي تعتمد على نماذج سردية نمطية ومخصصة للإنتاج على نطاق واسع، يوفر الذكاء الاصطناعي فرصاً، حتى أنه يؤمّن "بعض الارتياح"، وفق ما قال مدير المعرض يورغن بوس.

تعتمد الأمور كلها، في نهاية المطاف، على نوع النشر، وفق ما تؤكد سوزان بارفيك، نائبة المستشار القانوني لاتحاد الناشرين وبائعي الكتب الألمان.

وأشارت بارفيك إلى أن "قطاع الكتب العلمية والمتخصصة هو بالفعل أكثر تقدماً وقد بحث بالفعل في هذه القضية بشكل أكبر".

ولكن بمجرد أن يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي مليارات النصوص لتدريب خوارزمياته وإنشاء المحتوى، تلوح في الأفق معارك قانونية.

- أموال طائلة على المحك

ترتبط إحدى "المناطق الرمادية" الرئيسة في هذا المجال بالجهة التي تعود لها ملكية حقوق الطبع والنشر للمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي. ويقول يورغن بوس إن "هذه فوضى حقيقية وقضية مهمة للغاية. هناك أيضاً أموال طائلة على المحك".

على منصة "كي دي بي" KDP التابعة لشركة "أمازون"، المخصصة للنشر الذاتي، تكثر الكتب التي أُنتجت بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما يلاحظ المتخصصون، حتى إن بعض هذه المنشورات باتت من أكثر الكتب مبيعاً.

وباتت منصة KDP تطلب من المؤلفين أن يعلنوا على الموقع ما إذا كانت أعمالهم أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي (صور أو نصوص أو ترجمات).

في سبتمبر الماضي، اتخذ مؤلفون كثر، بينهم جورج آر آر مارتن، صاحب قصة "غايم أوف ثرونز" الملحمية، وملك أفلام الإثارة جون غريشام، إجراءات قانونية في الولايات المتحدة ضد شركة "أوبن إيه آي" OpenAI الناشئة في كاليفورنيا، متّهمين إياها باستخدام أعمالهم لتلقين خوارزميات "تشات جي بي تي" ChatGPT مع تجاهل حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم.

في رسالة مفتوحة موقعة من كتّاب كثر، مثل مارغريت أتوود ودان براون، حذر اتحاد المؤلفين الأميركيين عمالقة التكنولوجيا هذا الصيف من أن "ملايين الكتب والمقالات" و"القصائد المحمية بحقوق الطبع والنشر تشكل غذاء لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مع وجبات لا نهاية لها من دون فواتير".