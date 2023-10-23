انطلاق «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»

الشارقة (وام)

انطلقت فعاليات النسخة العاشرة من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2023»، في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بالشارقة والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مؤسسة «فن»، مديرة المهرجان، ونخبة من الفنانين والمخرجين والعاملين في القطاع السينمائي من دولة الإمارات والعالم.

مصدر إلهام

أعلنت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، خلال حفل الافتتاح، عن تعاون «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» مع مؤسسة «القلب الكبير» في دعم أطفال فلسطين، حيث سيتم تخصيص ريعه بالكامل لصالح الحملة الإغاثية التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، والهادفة إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة الدفاع عن براءة الأطفال ومنحهم حقوقهم وما يستحقونه من أيام أفضل. وأكدت أن «المهرجان استطاع، بعد مرور عشر سنوات على انطلاقته، أن يتحول إلى مصدر إلهام للأجيال القادمة، وأن يكون منصة عالمية قادرة على تعزيز القيم الجمالية والإبداعية لدى أطفالنا وشبابنا، وتساهم في تمكين أصحاب المواهب الناشئة في دولتنا».

80 حكاية

وقالت إن «المهرجان، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي تحول إلى نموذج متفرد في المشهد الثقافي المحلي والعربي، والذي يحتفي بسينما الصغار واليافعين والشباب، ليعكس ذلك مدى قدرة المهرجان وأفلامه على صناعة التغيير الإيجابي في حياتنا جميعاً».

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي «نحتفي بدخول مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب عامه العاشر، حيث نروي في دورته الجديدة أكثر من 80 حكاية تنطق بلغات ولهجات مختلفة، ونتعرف على قصص تُمثل جسوراً ثقافية نَعبُر من خلالها نحو مجتمعات أخرى، ونتعرف فيها على وجهات نظر متنوعة ونكتشف وقائع مختلفة، ما يؤكد أن السينما وسيلة راقية لتنوير وتعليم الإنسان».

تكريم أحمد الجسمي بجائزة الإنجاز

صياغة المشهد الثقافي

من جانبه، أعرب الفنان الإماراتي أحمد الجسمي عن سعادته باختياره ضيف شرف المهرجان، وتكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة على المستوى المحلي، وكذلك جائزة المتحدثين المميزين في المهرجان.

وقال «يسير المهرجان بخطى واثقة ويتبوأ مكانة مميزة بين المهرجانات السينمائية الدولية، حيث اكتسب سمعة طيبة في الأوساط الثقافية والفنية العربية والعالمية»، مشيراً إلى «أهمية السينما ودورها في صياغة المشهد والواقع الثقافي في العديد من المجتمعات، حيث لعبت دوراً فاعلاً في تقريب المسافات بين الشعوب وحفظ الثقافات والتقاليد من خلال أعمال خالدة لا تزال تعيش في ذاكرتنا».

وأضاف الجسمي أن الشارقة وجهة حاضنة ومميزة وكبيرة للمشاريع السينمائية الطموحة، وعلى هذه الفئات العمرية الاستفادة من الدعم والرعاية والاهتمام الذي توليه لإنتاج أعمال سينمائية رصينة تنافس العالمية، مستشهداً في هذا السياق بتجربته في فيلم «خورفكان».

تكريم الفنان المصري حسين فهمي

تكريم

من جانبه، توجه الفنان المصري حسين فهمي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإدارة المهرجان، لتكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة على المستوى العربي، لافتاً إلى أهمية هذا التكريم وقيمته المعنوية، وقال «لهذا التقييم قيمة عالية خاصة إنه يأتيني من إمارة الشارقة القريبة إلى قلبي».

كما قدم الفنان المصري جان رامز بطل فيلم «البُعبُع» الشكر على استضافته وتكريمه بجائزة المتحدثين المميزين في المهرجان.

وقال «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكريمي في مهرجان سينمائي، وسيبقى حياً في ذاكرتي طوال الحياة»، مؤكداً أن لديه العديد من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كما يوجد لديه الكثير من الرسائل الهادفة التي يود تقديمها من خلال أعماله المستقبلية.

فيلم الافتتاح

بدوره، أكد طارق الريماوي مخرج فيلم «حديقة الحيوان» الذي افتتح فعاليات المهرجان، أن فيلمه مستوحى من قصة حديقة الحيوانات في قطاع غزة، التي صُنفت كأسوأ حديقة حيوان في العالم بسبب حرب 2014.

وكان حفل الافتتاح شهد حضور عدد كبير من الفنانين والنجوم من الإمارات والخليج والمنطقة العربية، ومن بينهم: الفنان المصري حسين فهمي، والفنانة المصرية ليلى علوي، والسيناريست المصري مدحت العدل، والسوري سامر المصري، والكويتي طارق العلي، والإماراتي أحمد الجسمي والدكتور حبيب غلوم، والمصري جان رامز، والمخرجة نهلة الفهد، والمذيعة بوسي شلبي، وغيرهم، إلى جانب عدد من المخرجين وصناع الأفلام والعاملين في القطاع السينمائي المحلي والعالمي.

لجان التحكيم

كما شهد الحفل الكشف عن أعضاء لجان تحكيم المهرجان التي تضم نخبة من المخرجين والخبراء السينمائيين من 11 دولة عربية وأجنبية، ومن بينهم: محمد حاجي وأحمد شوقي وتشو سونج كو ومحمد قبلاوي وغدير السبتي، والذين سيتولون مهمة تقييم الأفلام المشاركة في فئات المهرجان المختلفة، والتي تتضمن: «أفلام من صنع الطلبة»، وفئة «أفلام خليجية قصيرة»، وفئة «أفلام روائية قصيرة»، وفئة «أفلام الرسوم المتحركة»، وفئة «أفلام الرسوم المتحركة الطويلة»، وفئة «أفلام روائية طويلة»، فيما يشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة «أفلام من صنع الأطفال والناشئة» 20 محكماً واعداً بينهم مجموعة من الأطفال والشباب، الذين يشاركون للمرة الأولى في المهرجان.

«سجادة خضراء»

وتعرض نسخة المهرجان العاشرة، التي تستمر حتى 28 أكتوبر الحالي في فوكس سينما بسيتي سنتر الزاهية، 81 فيلماً من 37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةً من دول تشارك لأول مرة في الحدث، وهي: مملكة بوتان وكل من جمهوريات الجبل الأسود ومالطا والتوغو وفيتنام.

كما يشهد المهرجان عروضاً لثلاثة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 43 فيلماً تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، ويستضيف أيضاً منصة «السجادة الخضراء» التي تعرض 4 أفلام روائية طويلة هي: «نزوح» و«نيكولاس الصغير»، و«هي من كوكب آخر» و«طريق الوادي».