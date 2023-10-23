علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى «ليوبليانا»

حينَ تزورُ ليوبليانا، ستقعُ في حُبها من أول نظرة، ستسحرُك آثارها التي تروي لك حكايات الزمن القديم، وتأخذك موسيقاها التي تُعزف في معظم الطُرقات إلى عالمٍ من السحر، أمّا مساحاتُها الخضراء الشاسعة فلها حكايةٌ من نوعٍ آخر.

تقع ليوبليانا «المدينة الجذابة»، في الجزء الأوسط من سلوفينيا وتُعتبر المركز الثقافي للبلاد، لما تحتضنه داخلها من جامعات ومتاحف وآثار عريقة، بالإضافة إلى طبيعتها الساحرة وشواطئها الخلابة، ومناخها المعتدل، وتقتصر حركة السيارات فيها على وسط المدينة فحسب، ما يجعل منها مدينةً هادئة وصديقة للبيئة، وفي هذا المقال، سأسرُدُ عليكم بعضَ السُطور من رحلتي الخيالية إلى هذه المدينة الجذابة.

وجهتنا الأولى إلى «نهر ليوبليانا» حيثُ يتّجه الباحثون عن الهدوء والسكينة، والراغبون بسماع أصوات هدير المياه العذبة وسط أحضان الطبيعة، ويمتد نهر ليوبليانا على طول المدينة بطول يبلغ حوالي 41 كم، وكانت الجولة في نهر ليوبليانا تجربة لا تُنسى، حيثُ يمكنك التجديف على متن قوارب الكاياك السياحية، ثم الاستمتاع بتناول طعام العشاء في أحد المطاعم الشهيرة في المنطقة، بينما تحيطُ بك الأجواء الساحرة من كلّ جانب.

أمّا وجهتنا الثانية فكانت لأحد المعالم الأثرية التي تقعُ في قلب المدينة، وهو «جسر التنين»، ويعود سبب تسمية الجسر بهذا الاسم إلى وجود أربعة تماثيل كبيرة على شكل تنين مُجنّح من حوله، ويُعتبر تحفة معمارية عريقة، حيث تمّ تصميمه على طراز مباني العصور الوسطى، وقد ارتبطت به العديد من الأساطير، وأغربها أنّه عند عبور الفتاة العذراء الجسر، فإنّ التنانين تقوم بهز ذيولها..! أسطورةٌ غريبة أليس كذلك؟

تجوّلنا قليلاً في المدينة، ثمّ حطّت رحالُنا في «قلعة ليوبليانا» التي تتربّع على عرشها فوق التل الأخضر، خلف الأسوار القديمة في وسط المدينة، كانت تجربة الصعود إلى أعلى برج مراقبة في القلعة فرصة ذهبية لالتقاط الصور والاستمتاع بالمشاهد البانورامية على المدينة، أنصحكم بزيارة القلعة، فهي تحتوي على العديد من الفعاليات المتنوعة، كالمتاحف والمعارض، ومتحف الدُمى، حيث اشتهرت سلوفينيا قديماً بمسارح الدُمى، بالإضافة لذلك، يوجد في القلعة عدد من المطاعم والمقاهي التي تُقدّم خدماتها للزوار.

وإذا أردتَ الاطّلاع على التطور والحداثة التي شهدتها المدينة، فيمكنك زيارة ناطحة السحاب «Neboticnik» والتي تُعبّر عن روعة الهندسة المعمارية في سلوفينيا، وتمّ بناء ناطحة السحاب في 1930م، وقد كانت أطول بناية في ذلك الوقت، يمكنك احتساء كوب من القهوة على ارتفاعٍ شاهق في المقهى الذي يقع في أعلى جزءٍ فيها، أو يمكنك شراء بعض التذكارات من أحد متاجرها.

في ليوبليانا، من الطبيعي رؤية أشخاص يركبون الدراجات في كل الطرقات، حيث حازت لقب أفضل مدينة صديقة للدراجات في عام 2019، وإذا كنتَ من مُحبّي قيادة الدراجات، فيمكنك استئجار دراجة لمدة أربع ساعات متواصلة مجاناً لاستكشاف المدينة، أو يمكنك الاشتراك في جولات ترفيهية لركوب الدراجات بصحبة مجموعة من المرشدين.

ومن المطاعم الرائعة التي أنصحكم بزيارتها في المدينة، مطعم «Vino& Ribe» حيث يمكنك تناول ألذّ الأطباق البحرية، وهناك أيضاً مطعم «Marly& Me» لمُحبّي الأطباق النباتية والأطعمة الخالية من الجلوتين.

لا تكفي بعضُ السطور للحديث عن روعة العاصمة ليوبليانا، ربّما عليك هذه المرة حزمُ أمتعتك والسفر إليها لاستكمال الحكاية.