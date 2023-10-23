«تايلور سويفت» يتصدر بإيرادات31 مليون دولار

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حافظ فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور»، الذي صُوِّر خلال جولة موسيقية للنجمة، على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، بعائدات قدرها 31 مليون دولار، متقدماً على فيلم المخرج مارتن سكورسيزي «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، الذي حلّ ثانياً محققاً 23 مليون دولار.

وعند طرح الفيلم في دور السينما، حضر عدد من محبي المغنية وهم يرتدون أحذية رعاة البقر، حتى إن الصالات الأميركية شجّعت زبائنها على الرقص والغناء والتقاط صور سيلفي خلال عرض الفيلم.

يتحدث الفيلم، الذي يجمع ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو للمرة الأولى، عن جرائم قتل إحدى مجموعات سكان أميركا الأصليين، وهي قبيلة أوساج من هنود القارة الأميركية، خلال مطلع القرن الماضي في أوكلاهوما.