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الترفيه

نادين لبكي: لست ممثلة محترفة

نادين لبكي
24 أكتوبر 2023 01:16

محمد قناوي (القاهرة) 

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كشفت المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي أن ابتعادها عن الإخراج خلال الأعوام الخمسة الأخيرة والتركيز على التمثيل، نتيجة انشغالها بكتابة فيلم جديد عن الأحداث التي عصفت بلبنان، والظروف التي تمر بها الدولة من عدم استقرار. 

«وحشتيني»
وقالت نادين، إنها تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المقبلة بفيلم مصري بعنوان «وحشتيني»، للمخرج تامر روجلي، بمشاركة الممثلة الفرنسية «فاني أردانت»، معبّرة عن اعتزازها واستمتاعها بالعمل معها ووصفتها بصاحبة الشخصية المميزة، والملهمة لها.
ويتناول العمل قصة فتاة تعود إلى موطنها مصر بعد عشرين عاماً من الغياب، لرؤية والدتها الأرستقراطية غريبة الأطوار، في رحلة مفاجئة، غنية بالذكريات البعيدة والحنين والمشاعر المختلطة حول الماضي.
وقالت لبكي، إنها تحب التمثيل، ولكنها لا تعتبر نفسها ممثلة محترفة؛ لأنها بدأت كمخرجة وتحولت للتمثيل بعد ذلك، وأن عملها كممثلة يخرجها من الروتين ويضيف إلى خبراتها في مجال الإخراج، فهي تبحث عن اكتساب التجارب أكثر من أي شيء، كما أن التمثيل يجعلها تتعرف على شعور الممثل ومتطلباته من المخرج والتعرف على أسلوب مخرج آخر يضيف إلى خبراتها.

منصات رقمية
وترى نادين أن المنصات الرقمية لا تهدد مستقبل دور العرض، وأن العلاقة بينهما تكاملية وليست تنافسية، ووجودهما ضروري، وعلى الجمهور أن يكون قادراً على العيش مع كلتا التجربتين، خاصة أن السينما لها طقوس مهمة، أهمها المشاهدة ضمن تجربة جماعية متعة، لكن البعض يرى أن البقاء في المنزل ومشاهدة العمل على الأريكة أرخص وأيسر.
يذكر أن«كفر ناحوم» آخر فيلم من إخراج لبكي عام 2018، وقد حصدت من خلاله جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي، وجائزة «جولدن جلوب» وتم ترشيحه في القائمة القصيرة للمنافسة على الأوسكار كأفضل فيلم دولي، بعدها شاركت بالتمثيل في ثلاثة أفلام هي «كوستا برافا»، و«أصحاب ولا أعز» الذي عرض على نتفيلكس، والثالث «وحشتيني».

نادين لبكي
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