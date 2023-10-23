طالب إماراتي يبتكر ألعاباً ذكية ومنتجات صديقة للبيئة

خولة علي (دبي)

حمدان المرزوقي مثال للطالب المجتهد الذي يخطو نحو الابتكار والإبداع، مكرساً وقته وجهده في تطوير مهاراته في مختلف المجالات، أهمها التقنيات الحديثة التي تواكب تحقيق الاستدامة وخفض مستويات التأثير البيئي، من خلال صناعة منتجات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وبمواد قابلة لإعادة التدوير، موظفاً الذكاء الاصطناعي في إنتاج ألعاب وتحف ومنتجات أخرى عديدة بمواصفات صديقة للبيئة.

منتجات مستدامة

يشير حمدان المرزوقي، طالب في الصف التاسع، وعضو جمعية المخترعين الإماراتية، إلى أنه بالتزامن مع عام الاستدامة 2023 أطلق مشروعه مستخدماً تقنية ثلاثية الأبعاد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تدوير مادة البلاستيك وتحويلها إلى مواد قابلة للتصنيع، للتقليل من هذه المخلفات الملوثة للبيئة والتي تضر بالكائنات الحية، للاستفادة منها في صناعة منتجات جديدة. ويضيف المرزوقي: «بفضل دعم والدتي المستمر، تم عرض منتجاتي على وزارة تنمية المجتمع واعتمادها بإصدار بطاقة الأسر المنتجة»، ويزاول المرزوقي نشاطه ومشروعه بكل ثقة وإرادة لتقديم منتجات نوعية ومبتكرة تغير من ثقافة أفراد المجتمع أو المستهلكين لاقتناء منتجات مستدامة.

صورة ضوئية

وأنتج المرزوقي مجموعة مختلفة من المنتجات بتقنية ثلاثية الأبعاد منها الألعاب والشخصيات الكرتونية ومزهريات الزينة، وكان منتج الصورة الضوئية هو الأكثر انتشاراً، والذي يعتمد على عرض صور الأفراد بطريقة مبتكرة ولافتة والاحتفاظ بها كذكرى. ويؤكد أهمية تنظيم الوقت الذي كان سببا في استثمار يومه وتحقيق الكثير من الإنجازات، قائلاً «أنظم وقتي بين متطلباتي المدرسية من واجبات ومراجعة الدروس، وبين تطوير مهارتي وتعلم تقنيات حديثة تخدم مجالي الإبداعي في التصميم التكنولوجي، مع ممارسة هوايات أخرى كالموسيقى والقراءة وغيرها»، وأضاف أنه يضع جدول عمل يومي أو أسبوعي يحدد فيها أنشطته ومشاركاته المجتمعية في مختلف المناسبات، لمعرفة ردود أفعال الجمهور على منتجاته والاستفادة منها في تطوير عمله بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

مشاركات وجوائز

ومن الأنشطة والورش التي شارك فيها المرزوقي وساهم في تطوير مهاراته، ملتقى رابطة الفائزين بجوائز مؤسسة حمدان بن راشد، حيث عرض منتجاته وشرح كيفية طباعتها باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد، كما قدم ورشة افتراضية في المؤتمر العلمي والدولي برعاية جمعية حماية البيئة بأسيوط في جمهورية مصر العربية لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المعاصرة في التعليم من أجل التنمية المستدامة، إضافة إلى تقديم ورشة الإبداع البيئي برعاية جمعية أصدقاء البيئة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعرض منتجاته وتقنية عملها بنادي ضباط شرطة العين، أيضاً شارك في ورشة ضمن مبادرة الإمارات تبتكر، برعاية مركز محمد بن راشد للابتكار المقامة في وزارة اللامستحيل في أبراج الإمارات، كما شارك في مبادرة سفراء التميز، موضحاً أنه حصل على جوائز عدة، منها جائزة سفير الوقاية المجتمعية، وشهادة التميز التطوعي في خدمة الوطن والمجتمع.

بصمة إيجابية

ينتمي حمدان المرزوقي لأسرة داعمة للنجاح، حيث حصدت العديد من جوائز التميز، أهمها جائزة خليفة التربوية عن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة عام 2018، كما فازت والدته بالمركز الأول ضمن جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء 2021، وأيضاً فوزها في جائزة الشارقة للتميز التربوية فئة ولي الأمر عام 2023، وكان ذلك سبباً مباشراً في تميز المرزوقي، وتحقيقه الكثير من الإنجازات على مستوى التحصيل الأكاديمي والمجتمعي، وهو يتطلع إلى أن يقود مسيرة الإبداع ويحقق حلمه في مجال هندسة الطيران، ليترك بصمة إيجابية مشرفة وبصبح عضواً فاعلاً في مجتمعه.