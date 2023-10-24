قناة الإمارات تطلق دورة برامجية جديدة بمجموعة متميزة من البرامج والدراما الخليجية

أطلقت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام الدورة البرامجية الجديدة لقناة «الإمارات»، والتي تضم مجموعة متميزة من البرامج التفاعلية الجديدة التي تحاكي اهتمامات المجتمع الإماراتي والمسلسلات الخليجية، بما ينسجم مع استراتيجية شبكة أبوظبي للإعلام الجديدة بتركيزها على المحتوى الترفيهي والرقمي الذي يناسب أذواق الجمهور، ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، في خطوة تتزامن مع التحول الاستراتيجي الجديد للشبكة وخطتها التطويرية الشاملة التي جرى الإعلان عنها مؤخراً.

وتشهد الدورة البرامجية الجديدة لقناة «الإمارات» إطلاق وعرض أكثر من 12 عملاً جديداً، من برامج شبابية وترفيهية وثقافية واجتماعية وكوميدية ودرامية وصحية متنوعة، من أبرزها برنامج «سوالف يدوه» الذي يجمع شخصيات من كبار الأمهات، الممزوجة بخفة الظل والحكمة، للحديث عن قضايا المجتمع المحلي وقصص نجاحهن بطريقة لطيفة، ويستعرضن الماضي والحاضر بعيون الأوليين، وهو من تقديم سميحة الكعبي ونادية الشامسي ومريم النقبي، إلى جانب تخصيص مساحة لبرامج الأطفال من محتوى قناة «ماجد».

تضم قائمة برامج القناة، البرنامج الصباحي «صباح الإمارات» الذي يأخذ المشاهدين بجولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح. البرنامج من تقديم حصة الفلاسي ورحاب عبدالله، وعبير البلوشي.

يسلط برنامج «فراسة الصحراء» الضوء على ارتباط الصحراء الوثيق بتراث دولة الإمارات وثقافتها، عبر تقديم رؤية عصرية عن فراسة الصحراء والمهارات المطلوبة للصمود في ظروفها القاسية وكيفية التعامل مع هذه البيئة الساحرة.

تلقي القناة الضوء على قصص نجاح الشباب الإماراتي المتميز محلياً وعالمياً، عبر برنامج «شباب الإمارات»، في ومضات قصصية تبرز الطاقات الشبابية المبدعة في شتى المجالات بدولة الإمارات والنصائح التي يوجهونها لأقرانهم من جيل الشباب ليثابروا على التميز والنجاح.

كما تعرض القناة، برنامج «أذواق» الذي يقدم تجارب مشوقة زاخرة باختلاف الألوان والأذواق التي تتحدث عن أصحابها الذين استلهموا من الثراء البيئي والتراثي لدولة الإمارات، لإحاطة أنفسهم بأجمل المقتنيات والتصاميم المستمدة من كافة المجالات الفنية والإبداعية.

من أبرز البرامج الجديدة، برنامج المسابقات «الكنعد» من تلفزيون الواقع، حيث يواكب رحلة مجموعة من الشباب الإماراتي الباحثين عن أفضل أنواع سمك الكنعد من خلال تحديات شيقة بشغف الصيد الذي يجمع بين المحترفين والهواة في منافسة مثيرة لصيد سمك الكنعد، وما يسبقها من تحضيرات واستعدادات لخوض غمار هذه الرحلة التي يركبون فيها الأمواج أملاً بالفوز بعد العودة إلى الشاطئ بأكبر سمكة كنعد. كما تعرض القناة البرنامج الثقافي «السيف» الذي يثري المشاهد بالمعلومات البحريّة والموروث المتبع لدى الأجداد فيما يتعلق بالصيد البحري وكيفية بناء واستخدام السفن التقليدية، وكذلك أدوات الصيد القديمة وكيف تطوّرت مع الأيام.

تشهد القناة عرضاً لبرنامج «قصة مكان» وهو بمثابة رحلة بصرية تأخذ المشاهد نحو مختلف إمارات ومناطق الدولة للتعرف على عادات سكانها وتقاليدهم وتفاصيل حياتهم اليومية والقصص الكامنة وراء تاريخ كل من تلك الأماكن التي تشكل ثابتاً في ذاكرة ووجدان أهلها، إضافة إلى الموسم الثاني من برنامج «نقطة على السطر» الذي سيعمل كحلقة وصل بين المواطنين وصناع القرار في دولة الإمارات من خلال عرض أهم القضايا والمواضيع التي تهم أفراد المجتمع، وهو من تقديم سعيد الشعيبي.

يقترب برنامج «ما العمل» من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها، وهو من تقديم «ناصر سعيد».

ومن العمل إلى قيم التسامح والتعايش التي تمثل سمات الإسلام السمحة والتزام دولة الإمارات بتطبيقها، حيث يتحدث برنامج «تعايش» الجديد عن مبادرات الدولة في تعزيز قيم التعايش وأخلاقياته حتى أصبحت حاضنة لهذه القيم وحققت المراتب الأولى عالمياً، وهو من تقديم الدكتورة مريم الزيدي. كما تعرض القناة أيضاً برنامج «أرضنا الطيبة» من تقديم خلفان الكعبي، الذي يلقي الضوء على التقنيات الزراعية في دولة الإمارات على مستوى الشركات والأفراد، وتتناول الأنماط الزراعية والتقنيات الحديثة المستخدمة لتنمية هذا القطاع وتحقيق استدامته رغم التحدي الذي تفرضه الظروف البيئية ودرجات الحرارة المرتفعة.

بالإضافة إلى ذلك، يرصد البرنامج الواقعي «عمر جديد» القصص الإنسانية من واقع حياة أبطالها، وهم الكوادر الطبية الإماراتية التي نجحت في إنقاذ ضحايا من ذوي الحالات الصعبة والحرجة. وتتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة، بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء، إلى جانب البرنامج السياحي الثقافي «الجزر» الذي يأخذ المتابعين في رحلة إلى أهم الجزر بإمارة أبوظبي لتسلط الضوء على تاريخها وحاضرها وأهم الإنجازات التي قامت بها الدولة للمحافظة عليها وعلى ثرواتها.

أما في فقرات الدراما، فتعرض القناة مجموعة من المسلسلات المتميزة، وهي المسلسل الكوميدي «بوحظين» والمسلسل البدوي «دروب المطايا» والمسلسل الخليجي «كنا أمس» و«مسكنك يوفي»، إلى جانب الموسم الثاني من مسلسل «محمد علي رود» ومسلسل «عين الذيب».

يذكر أن كافة مسلسلات وبرامج قناة الإمارات تُعرض عبر الموقع الإلكتروني www.adtv.ae وتطبيق «ADtv» المتوفر على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسلات.