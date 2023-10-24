6 أطعمة تقوي المناعة

ترجمة: عزة يوسف

تقل كفاءة جهاز المناعة في الشتاء، وهو السبب وراء كثرة الإصابة بنزلات البرد، ولكن هناك العديد من الأطعمة التي تقوي المناعة، يجب الإكثار منها، والتي ذكرها موقع «Times Of India» الهندي:

السبانخ

تعد السبانخ مصدراً لفيتامين «أ» و«ج» و«هاء» والبيتا كاروتين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في تجديد الخلايا وتقوية المناعة.

الثوم

الثوم محسن لذيذ للنكهات ويحتوي على مادة الأليسين ومركب غني بالكبريت الذي يعمل على تقوية الخلايا لمحاربة الالتهابات الفيروسية.

الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضاد أكسدة يسمى الثيوبرومين يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية الجسم من الجذور الحرة.

اليقطين

اليقطين محفز لجهاز المناعة لما يحتويه من مادة البيتا كاروتين المضادة للأكسدة والتي تتحول لفيتامين (أ) في الجسم، كما أنه يحتوي على فيتامين (ج)، وهو معزز قوي للمناعة.

الفطر الدائري

يعزز الفطر جهاز المناعة لما له من خصائص مضادة للفيروسات وما يحتويه من البروتين، الذي يساعد على إعادة بناء الخلايا والأنسجة التالفة.

الجاكري

أحد بدائل السكر الأبيض وينتج غالباً في الهند وأصبح منتشراً في الكثير من الدول، ويمتاز بالعديد من الفوائد الصحية والغذائية، وغني بعنصر الزنك ويساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي ويعزز المناعة.