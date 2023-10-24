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مهرجان كوريا 2023 في حديقة أم الإمارات

مهرجان كوريا 2023 في حديقة أم الإمارات
25 أكتوبر 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحت شعار «الثقافة المستدامة: التراث يتدفق نحو المستقبل»، تنظم سفارة جمهورية كوريا لدى الدولة والمركز الثقافي الكوري مهرجان كوريا الحادي عشر 2023، بحديقة «أم الإمارات» في أبوظبي. 
ويقدم المهرجان السنوي الذي بدأ عام 2013، على مدى يومين، عروضاً متنوعة تمثل ديناميكيات الثقافة الكورية، إلى جانب إظهار الأفكار الإبداعية التي تبث الحياة في التراث.
وأكد يونغ هي لي، الملحق الثقافي بالسفارة الكورية، أهمية الاستدامة في إطار استضافة الإمارات COP28، وثمن جهود الدولة في الحفاظ على تراثها الطبيعي والثقافي.
وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في شركة سنيار القابضة، والمتحدثة الرسمية باسم الحديقة: تسعدنا استضافة هذا المهرجان المميز الذي يندرج ضمن المبادرات المجتمعية التي تتطلع حديقة «أم الإمارات» لاستضافتها.

مهرجان كوريا
أبوظبي
الإمارات
حديقة أم الإمارات
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