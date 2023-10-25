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الترفيه

هاني سلامة.. «معالج نفسي»

هاني سلامة
26 أكتوبر 2023 01:23

سعيد ياسين (القاهرة)

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يعود الممثل هاني سلامة إلى الدراما التلفزيونية في مسلسل «الذنب»، عن رواية «سنوات التيه» للكاتبة شاهيناز الفقي، ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة. يجسد فيه شخصية طبيب في مستشفى للأمراض النفسية، ويواجه العديد من الصعوبات على صعيد العمل والمنزل وعلاقته بزوجته وأسرته، وهي المرة الأولى التي يجرب فيها سلامة حظه مع المنصات.
ويشارك سلامة في بطولة العمل، كل من: درّة، ماجد المصري، طارق النهري، ميريهان حسين، محمد القس وريم سامي، والعمل سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.
ويستأنف قريباً تصوير فيلم «الحاكم» مع مي عمر، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، ويعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 12 عاماً منذ فيلم «واحد صحيح»، مع رانيا يوسف وياسمين رئيس عام 2011.
وحرص سلامة على التواجد التلفزيوني من خلال عدد من المسلسلات، بينها «الداعية»، و«طاقة نور»، و«فوق السحاب»، و«قمر هادي»، و«بين السما والأرض»، وآخرها «ملف سري» الذي جسد فيه شخصية قاض توكل إليه مهمة محاكمة عائلة ثرية متهمة بالفساد، ويدفعه سعيه إلى تحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

هاني سلامة
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