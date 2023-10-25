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الترفيه

المنهالي والرئيسي يحييان «ذاكرة الأغنية الإماراتية» في العين

المنهالي والرئيسي يحييان «ذاكرة الأغنية الإماراتية» في العين
26 أكتوبر 2023 01:23

العين (الاتحاد)

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يستضيف مهرجان الحرف اليدوية التقليدية على مدار 20 يوماً من 1 لغاية 20 نوفمبر المقبل، في سوق القطارة بمنطقة العين، عدداً من الحفلات الموسيقية المميزة، ضمن سلسلة ذاكرة الأغنية الإماراتية، يحييها محمد المنهالي، وهزاع الرئيسي، وعبد المنعم العامري، ورقية ماغي. ويهدف المهرجان إلى تعريف الجمهور بالحرف والصناعات التقليدية في دولة الإمارات، ويعمل بشكل فعال على تعزيز ودعم ممارسي تلك الحرف، ومن خلال رعايته لهذه الصناعة، يسهم المهرجان في الحفاظ على الهوية الإماراتية، كما يقدم باقة من الحفلات الفنية في إطار أهدافه الترفيهية، يحييها فنانون إماراتيون وعرب، ومواهب بيت العود.  

مهرجان الحرف
مهرجان الحرف التراثية
العين
محمد المنهالي
هزاع الرئيسي
عبد المنعم العامري
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