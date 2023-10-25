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«ما نتركه وراءنا».. دعم فني لقضية المناخ

«ما نتركه وراءنا».. دعم فني لقضية المناخ
26 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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«ما نتركه وراءنا».. عنوان معرض للتصوير الفوتوغرافي افتتحته جامعة السوربون أبوظبي، ويضم أبرز الأعمال الفوتوغرافية لماتيلد مانيي من خلال مجموعتها الآسرة «سلسلة الإمارات العربية المتحدة».
ويأتي المعرض الذي يستمر حتى 13 نوفمبر المقبل جزءاً من مبادرة الجامعة «Go Green 2023» التي تهدف إلى زيادة نشر الوعي حول المخاوف البيئية، واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.  
وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة الجامعة: «المعرض يندرج ضمن حرصنا على دعم الفنون، وتثقيف الشباب، وتبادل المعرفة».
وأضافت ماتيلد مانيي: «إنه لشرف كبير أن تتاح لي فرصة عرض أعمالي في مثل هذه الفعاليات المحورية».

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