الصين تطلق مركبة مأهولة إلى الفضاء

أرسلت الصين أصغر طاقم من رواد الفضاء سنا على الإطلاق في مهمة مأهولة أخرى إلى الفضاء اليوم الخميس. وانطلقت مركبة الفضاء "شنتشو17-" او (السفينة السحرية 17) في الموعد المحدد من مركز جيوتشيوان الفضائي في صحراء جوبي بشمال غرب الصين.

وانطلقت المركبة على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش" ومن المقرر أن ترسو على محطة الفضاء الصينية (القصر السماوي)، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

وقال لين شي تشيانج، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، قبل عملية الإطلاق، إن المناورة ستستغرق نحو ست ساعات ونصف الساعة. ومن المتوقع أن يقضي الرجال الثلاثة نحو نصف عام في الفضاء.

وتعد هذه هي مهمة الفضاء المأهولة الثانية عشرة للصين. وسيحل رواد الفضاء محل طاقم "شنتشو 16" بعد مهمتها التي استغرقت خمسة أشهر. وقائد المهمة الجديدة هو تانج هونج بو، البالغ من العمر 48 عاما، وهو رائد فضاء ذو خبرة عاد إلى الأرض منذ ما يزيد قليلا عن عامين بعد إقامة لمدة ثلاثة أشهر في الفضاء مع مهمة "شنتشو 12".

ويرافق تانج هونج بو اثنان من رواد الفضاء الأصغر سنا، هما تانج شينج جي البالغ من العمر 33 عاما وجيانج شين لين البالغ من العمر 35 عاما، وكلاهما يسافران إلى الفضاء لأول مرة.

وبقياس متوسط العمر، فهو أصغر طاقم سنا أرسلته الصين إلى الفضاء حتى الآن. وقال تانج شينج جي أمس الأربعاء قبل إطلاق الصاروخ إنه "سعيد بشكل لا يوصف".

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن رواد الفضاء سيقومون بإجراء تجارب علمية مختلفة خلال إقامتهم. ومن المقرر أيضا إرسال مهام لصيانة المحطة الفضائية.

وقال لين تشيانج إن رواد الفضاء في المركبة شنتشو 17 يقومون بالسير في الفضاء لأول مرة، وهي مهمة صعبة للغاية، مضيفا أن أعمال الصيانة ضرورية لأن محطة (القصر السماوي) تضررت بسبب حطام فضائي.

وتأمل الصين في الربيع المقبل في إنزال مسبار غير مأهول، "تشانج آه 6"، على سطح القمر. ومن المقرر إجراء مهمتين أخريين لـ "تشانج آه "، بحلول عام 2028 لاستكشاف القمر. وتريد الصين إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030.