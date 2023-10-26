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دولة أوروبية تنجز قاموسا للغتها بعد 140 عاماً من العمل

الأكاديمية السويدية
26 أكتوبر 2023 19:22

أصبح للغة السويدية مرجعُها بعد طول انتظار، إذ أُنجز أخيراً قاموسها الرسمي وأرسِل الجزء الأخير منه إلى المطابع الأسبوع الفائت بعدما استغرق العمل عليه 140 عاماً، على ما أعلن ناشره الأربعاء.
وتولّت الأكاديمية السويدية، التي تمنح جائزة نوبل المرموقة للآداب، إعداد قاموس الأكاديمية السويدية، ويتألف من 33111 صفحة موزعة على 39 مجلّداً.
وكان هذا العمل الطويل الأمد بدأ عام 1883، على ما أوضح كريستيان ماتسون الذي يرأس الفريق المسؤول عن كتابة القاموس.
وأضاف "انتهينا الآن. على مر السنين، استعنّا بـ137 موظفاً بدوام كامل للعمل على هذا" المشروع.
لكنّ إنجاز القاموس لا يعني انتهاء عمل الفريق المكلف به، إذ إن المجلدات التي تتضمن كلمات تبدأ بالأحرف الممتدة من "أ" إلى "ر" باتت قديمة جداً وتستلزم مراجعة.
فمثلاً، دخلت كلمة allergi (أي «الحساسية») إلى اللغة السويدية في عشرينات القرن الفائت، لكنها غائبة عن مجلد الحرف "أ" كونه صدر عام 1893، بحسب ما شرح ماتسون.
كذلك، سيضاف إلى القاموس خلال السنوات السبع المقبلة نحو عشرة آلاف مصطلح جديد من بينها مثلاً ترجمات لكلمات مثل "تطبيق" و"كمبيوتر".
ويعد قاموس الأكاديمية السويدية عملاً مرجعياً للغة السويدية منذ عام 1521، وهو متاح عبر الإنترنت وتتوافر منه 200 نسخة مطبوعة فقط، يستخدمها بشكل أساسي الباحثون واللغويون.
وتنشر الأكاديمية أيضاً قاموساً للغة العاميّة.
كان الملك غوستاف الثالث أسس الأكاديمية عام 1786، وتهدف إلى تعزيز اللغة والأدب السويديين والعمل من أجل "نقاء هذه اللغة وقوتها وعظمتها".

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