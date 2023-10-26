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5 مزارات لعشاق الاستكشاف

الشفق القطبي - فنلندا
27 أكتوبر 2023 00:54

ترجمة: عزة يوسف
تمتلك أوروبا الكثير مما يمكن أن تقدمه للسياح، بدءاً من أماكن التراث الثقافي الغني، إلى المناظر الطبيعية الخلابة، وفقاً لموقع Travel Awaits الأميركي، الذي تحدث عن 5 من أفضل التجارب التي تستهوي عشاق الاستكشاف، ولابد من خوضها ولو مرة واحدة في الحياة:

الشفق القطبي
تُعتبر مشاهدة ظاهرة الشفق القطبي في لابلاند الفنلندية تجربة لا تنسى، إذ إن لابلاند، الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، تمثل واحدة من أفضل الأماكن لرؤية هذا العرض المذهل في سماء الليل، ويمكن للزائر النوم في كوخ الأسكيمو الزجاجي والتزلج ورؤية الرنة.

متحف البندقية
على ضفة القناة الكبرى التي تُعتبر الممر المائي الرئيس في البندقية بإيطاليا، وأحد معالمها الشهيرة، يقع متحف الفن الحديث الذي يضم مجموعة “بيغي غوغنهايم” في قصر “فينييه دي ليوني” الرائع، الذي بُني في القرن الـ18، وهو مثال للعمارة الفينيسية البديعة ويضم باقة من المقتنيات القيمة، بينها مجموعة من أعمال الفنانين العالميين سلفادور دالي وبيكاسو وميروشي وكالدر.

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الأنهار الجليدية
سفالبارد النرويجية، أرخبيل جميل بعيد في عمق الدائرة القطبية الشمالية، يتميز بمساحات شاسعة من الجليد والثلج والجبال الشامخة والأنهار الجليدية، وهو مكان شهير يقصده السياح والمغامرون.

قلعة بران
قلعة «الكونت دراكولا» في منطقة ترانسلفانيا في رومانيا، تُعرف بهذا الاسم نسبة لشخصية خيالية ابتكرها الروائي والكاتب الأيرلندي برام ستوكر. وتُعتبر القلعة مثالاً مذهلاً على العمارة في العصور الوسطى مع مزيج فريد من الأساليب القوطية وعصر النهضة.

جزر الأميرات
هي مجموعة من 9 جزر صغيرة في بحر مرمرة في إسطنبول بتركيا، منها 4 جزر مفتوحة أمام الجمهور وتشتهر بجمالها الطبيعي المذهل وتاريخها الفريد، والعديد من مبانيها يعود إلى العصر العثماني، وهي خالية من السيارات وتضم عربات تجرها الخيول.

القرن الـ 18
قصر “فينييه دي ليوني” في البندقية  بُني في القرن الـ18، وهو مثال للعمارة الفينيسية البديعة ويضم باقة من المقتنيات القيمة، بينها مجموعة من أعمال الفنانين العالميين سلفادور دالي وبيكاسو وميروشي وكالدر.

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