فاطمة علي.. لوحاتها تكرِّم المرأة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

شاركت الفنانة التشكيلية الإماراتية فاطمة علي في العديد من المعارض داخل الدولة وخارجها، وتحظى بتقدير الجمهور ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تسعى للتميز وتطمح إلى العالمية وتركز على إظهار دور المرأة في المجتمع، وتسلّط الضوء على دورها ومساهمتها في التنمية منذ القِدم.

موهبة التشكيلية الإماراتية تفجرت منذ التحقت بالمدرسة الابتدائية، حيث وجدت كل الدعم والتشجيع من معلمة الفنون التي أخذت بيدها واستعانت بموهبتها في رسم جداريات بالمدرسة، لتؤكد تفوقها وحضورها القوي بين زميلاتها. تدربت وصقلت مهاراتها، وتشارك في معارض محلية وعالمية ضمن أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

البيئة المحلية

قالت فاطمة علي، إنها أحبت الرسم منذ كانت طفلة، وقد نجحت في رسم جداريات ولوحات عدة، وتبلورت تجربتها على الساحة، وأثبتت ذاتها كرسامة موهوبة.

وهي ترسم لتسليط الضوء على بعض القضايا المجتمعية والبيئية ومناقشتها، لتوثيق بعض المشاهد واستدامتها بين الأجيال، كما أنها تستلهم أعمالها من البيئة المحلية وعاداتها وتقاليدها، مشيرة إلى أنها مازالت في بداية الطريق وفي مرحلة اكتساب الخبرات والتجارب.

تكريم المرأة

وعن طموحها، لفتت فاطمة إلى أنها تستخدم ألوان الأكريليك، و”الميكس ميديا”، عازمة على ترك بصمة مميزة وإثراء الساحة الفنية بإبداعاتها، وأن تلامس أعمالها الفنية وجدان المتلقي، موضحة أنها تناقش دور المرأة بمجتمعها في إطار تراثي. وأضافت: أعالج قضايا تتعلق بتراثنا وثقافتنا، ولأن المرأة عنصر مهم في المجتمع، أحاول تجسيدها كموضوع فني تكريماً لها، ولما قامت به منذ القدم، كما أسلّط الضوء على حياتها اليومية لتعريف المتلقي بأسلوب حياتها وأزيائها التراثية وبعض الحرف اليدوية التي كانت تمارسها، وأدوات الزينة التي استخدمتها كالمكحلة والمرش، وكيف كانت تقوم ببعض المهام مثل رعي الأغنام وجلب الماء، والوقوف إلى جانب الرجل في متطلبات الحياة.

نقد بناء

وأكدت فاطمة علي، أن الإصرار والحرص على التعلم، وتقبل النقد البناء، من أهم العوامل التي تساعد الفنان على التميز والتألق. وقالت: للبيئة دور أساسي في مساعدة الفنان على الإبداع والنجاح، إضافة إلى وجود من يشجعه ويأخذ بيده في بداية مسيرته ليحقق ما يصبو إليه. وأدين لأساتذتي من الفنانين، ومنهم الفنان موسى الحليان، الذي شجعني بانتقاداته البناءة، فلم يبخل عليّ يوماً بالنصيحة، ما قادني إلى التعلم أكثر، وكذلك الفنانة التشكيلية ابتهال الحوسني التي عززت من ثقتي بنفسي.

مشاركات

قالت فاطمة علي: علّمت نفسي بنفسي عبر شبكة الإنترنيت، كما شاركت في معارض خارج الدولة ومنها معرض الفن للإنسانية في باريس، ومعرض الكويت لرسامي الخليج. وداخل الدولة شاركت في معرض الصيد والفروسية مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ومعرض إبداعات أنامل التوحد في العين، وسواها من المعارض.

ألوان نابضة بالموروث

لوحات فاطمة علي تنبع من عبق المكان، وفق رؤية ثاقبة خاصة بها، لتصبح إحدى أهم الفنانات اللاتي يجسدن التراث في أبهى صوره، من خلال أسلوبها الاحترافي المثقل بالمعاني، والذي تفجره بألوان نابضة بالموروث والأصالة، لتعكس هوية الإمارات الحافلة بالحضارة، والتاريخ الضارب في القِدم.