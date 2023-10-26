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الترفيه

عدسة سالم الصوافي.. محلية بطابع عالمي

لوحات طبيعية تزخر بها مناطق شتى من دولة الإمارات
27 أكتوبر 2023 00:54

خولة علي (دبي)
الصورة تظهر علاقة الفنان الفوتوغرافي بالزمن وارتباطه بالمكان، توثّق وتدّون اللحظات بتفاصيلها لنستشعر سحرها، ويقتنصها المصور من زوايا مختلفة ومستويات متباينة، حتى يصل إلى الفكرة التي يرغب في إيصالها إلى المتلقي، ليقرأ المشهد بعين الفنان. تلك اللحظة البديعة يترجمها المصور معتمداً فيها على مكونات وعناصر الطبيعة ومدى تناغمها في لوحة فنية فريدة، نادراً ما تتكرر.

وقد أبدع المصور الفوتوغرافي الإماراتي سالم سرحان الصوافي من مدينة العين بتوثيق طبيعتها الساحرة، منطلقاً من مناظرها الخلابة، فحصد جوائز عالمية، وأخذ مكانه على منصات التتويج بين المصورين المحترفين على مستوى العالم. 

سحر الطبيعة
الطبيعة كانت ولا تزال المحفز الأول لإبداع سالم الصوافي، نظراً لتنوعها ومقوماتها التي تضعه في تحد دائم للبحث عن أفكار متجددة يكسر فيها روتين المشهد، مكرساً وقته وجهده للتعريف بمعالم الوطن على اختلاف تضاريسه وتنوع طبيعته. وتحمل الصورة عند الصوافي معاني ومفاهيم كثيرة، فهي اللغة التي لا حدود لها، واللوحة الفنية التي تنبض بالحياة وتقرأ المشهد وتترجمه.

انطلاقة الصوافي الفعلية في عالم التصوير كانت عام 2015، حيث كرّس وقته في تطوير مهاراته واكتساب خبرات جديدة، من خلال الاطلاع على أعمال من سبقوه في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم، ومن خلال بحثه المتواصل للتعرف على معدات التصوير الحديثة وأنواعها وأنماط التصوير المختلفة، وحرصه على المشاركة في الورش التدريبية والمسابقات المحلية والعالمية. 

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معالم سياحية 
ومن بين أعماله المميزة أبدع الصوافي في توثيق المعالم السياحية للدولة، وكذلك هندسة العمارة والمدن العصرية، مؤكداً أن عالم التصوير على تنوعه يحتاج إلى أسس معينة ليظهر الفنان بعمل فريد، حيث يضع المصور الفوتوغرافي بصمته، ويثبت جدارته وموهبته لينطلق عالمياً بأعمال تعكس بيئته وهويته ووطنه. 

رسائل وقصص
ويؤكد الصوافي أن كل صورة تحمل في طياتها رسائل وقصصاً هادفة، فهناك صور تعكس جماليات الطبيعة المحلية المتمثلة في مزارع النخيل والواحات الخضراء، ومدى ارتباط الإنسان بها، وعلاقته بالمكان واهتمامه بالبيئة ومكوناتها التي تعبر عن بساطتها وتفاصيلها. ويوضح أن تغيرات مظاهر الطبيعة ومكوناتها في كل موسم يجعل المحتوى أكثر ثراءً للمصور، إضافة إلى بعض المناطق التاريخية والسياحية والمشاريع التراثية التي تصور نمط الحياة التقليدية القديمة في البيئة المحلية، وكل هذه المفاهيم تروي إنجازات وتاريخ الدولة وتقدمها بشكل مختلف وأكثر إبهاراً.

إنجازات 
حقق سالم الصوافي الكثير من الإنجازات والمشاركات على المستوى المحلي، منها مشاركته مع وزارة التربية والتعليم في طباعة أعماله على منهاج التربية الاسلامية لسنوات متتالية. وحقق أيضا نجاحات على المستوى العالمي كأول إماراتي يُتوج في مسابقة من مسابقات «ناشيونال جيوغرافيك» للتصوير الفوتوغرافي من بين أكثر من 27 صورة، وبمشاركة 23 دولة، كما حصد جائزة عالمية في إحدى مسابقات التصوير بإيطاليا.

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