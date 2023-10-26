نظام غذائي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وألزهايمر والخرف

ربطت دراسة أميركية جديدة بين نظام غذائي شهير وبين انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والتدهور المعرفي بين النساء فوق سن الأربعين عاما، وفقا لمقال نشره موقع "webmd.com" المتخصص.

وجدت الدراسة أنه كلما زاد التزام النساء بنظام الطرق الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، (Dietary Approaches to Stop Hypertension أو DASH diet)‏، قل خطر تعرضهن لهذه المشكلات.

أبلغ عن الدراسة في مجلة Alzheimer's & Dementia.

ما هو نظام DASH؟

يعتمد نظام DASH الغذائي على الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون مع تقييد اللحوم الحمراء والملح والسكريات المضافة والدهون. وقد صمم خصيصا لخفض ضغط الدم المرتفع.

كما تبين أن هذا النظام الغذائي يقلل من خطر إصابة الأشخاص بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، حسبما ذكرت صحيفة "هيلث لاين".

استند البحث إلى بيانات من أكثر من 5 آلاف امرأة كنّ من بين 14 ألفا في دراسة الصحة بجامعة نيويورك. وكان متوسط ​​أعمارهن عند دخول البرنامج 46.3 عام.

تمت مقارنة المعلومات المتعلقة بنظامهن الغذائي بمدى دقة اتباع نظام DASH الغذائي. بعد حوالي 30 عامًا، طُلب من النساء مشاركة أي مشاكل تتعلق بالقوى الإدراكية، حيث طرح الباحثون عليهن أسئلة تكشف عن ضعف إدراكي معتدل يمكن أن يؤدي إلى الخرف.

آثار اتباع حمية DASH؟

قالت ثلث المشاركات إن لديهن أكثر من نوع واحد من الأنواع الستة من المشكلات المعرفية التي سُئلوا عنها. لكن أولئك، اللائي التزمن بشدة بنظام DASH الغذائي، كان لديهن خطر أقل بنسبة 17% للإبلاغ عن شكاوى متعددة.

قالت كيلسي كوستا، اختصاصي تغذية إن الأنظمة الغذائية الصحية للقلب، مثل نظام DASH الغذائي، غنية بالمواد المغذية الموجودة في الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والبذور.

وأضافت "تمتلك هذه المكونات خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما قد يقلل من الإجهاد التأكسدي في الدماغ مع تعزيز تكوين الخلايا العصبية والاتصال العصبي، مما يساهم في صحة الدماغ ووظائفه بشكل عام".

وأشارت الاختصاصية إلى أن نظام DASH الغذائي يقلل أيضًا من ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للتدهور المعرفي.