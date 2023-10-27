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محطة الفضاء الدولية «تقترب من نهاية خدمتها»

محطة الفضاء الدولية
27 أكتوبر 2023 18:39

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الجمعة، أن الجزء الخاص بها من محطة الفضاء الدولية يقترب من نهاية خدمته، فيما تعول موسكو على بناء محطتها الخاصة.
وقال يوري بوريسوف رئيس روسكوسموس إن «80% من المعدات الروسية قد تجاوزت بالفعل كل مهل الضمان القصوى» التي تتيح إبقاءها في الخدمة في المختبر المداري الذي تؤدي موسكو دوراً رئيساً في صيانته.
وأوضح، في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية العامة، أن «محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية وجودها».
وشكّلت المحطة، التي بدأ تجميعها في عام 1998، نموذجاً للتعاون الدولي، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان من المقرر سحبها من الخدمة في عام 2024، لكن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لفتت إلى إمكان استمرار عملها حتى عام 2030.
وأعلنت روسيا في يوليو 2022 أنها تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية، حيث لرواد الفضاء التابعين لها وجود دائم. لذلك، فإن إنشاء محطة مدارية روسية جديدة يُعتبر الأولوية الرئيسة بالنسبة لوكالة روسكوسموس.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إن الجزء الأول من هذه المحطة الفضائية الروسية الجديدة يُتوقع أن يوضع في المدار عام 2027، واعداً بمواصلة غزو الفضاء.

 

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المصدر: آ ف ب
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
روسكوسموس
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