منصة «إكس» تطلق اشتراكات شهرية

أطلقت منصة «إكس» (تويتر سابقاً) اشتراكين جديدين، بعد عام تماماً من شراء إيلون ماسك، الشبكة الاجتماعية التي تعاني حالياً صعوبات مالية.

وبات في إمكان المستخدمين الاختيار من بين ثلاث خطط هي الخطة الأساسية (Basic)، والقياسية (Premium، المعروفة سابقاً بخدمة «بلو - Blue»)، والخطة المميزة (Premium +)، بسعر 3 دولارات و8 دولارات و16 دولاراً شهرياً على التوالي.

بالإضافة إلى المزايا المضمنة في خطة Premium، سيستفيد مشتركو Premium+ من أفضل عرض لرسائلهم (ما يمنحها فرصة أكبر للقراءة وتوليد التفاعلات)، كما أنهم لن يشاهدوا أي إعلانات عبر المنصة.

أما الخيار الأرخص، فيتضمن أدوات التحرير الأساسية (بما يشمل القدرة على تصحيح رسالة أو نشر مقاطع فيديو أطول)، وطريقة المصادقة الثنائية، من دون الوصول إلى الأدوات الخاصة بصنّاع المحتوى (التي تتيح الحصول على عائدات مالية) ولا علامة توثيق الحساب الزرقاء الشهيرة.

وأُطلق الاشتراك بخدمة «بلو» في الأشهر التي أعقبت استحواذ ماسك على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار أميركي، وكان الهدف منه العمل على تنويع مصادر الدخل وإتاحة توثيق الحسابات لجميع المستخدمين المهتمين بذلك.

وبعدما كانت علامة التوثيق الزرقاء في السابق مجانية ومحصورة بفئات محددة من المستخدمين الذين يتمتعون بحدّ معيّن من الشهرة، أصبحت الخاصية مدفوعة لكنها متاحة للجميع.

ويأمل الملياردير في تحويل المنصة إلى تطبيق متعدد الاستخدامات.

وبدأ ماسك باختبار إضافة أداة لإجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة من «إكس».

وكتب، أمس الجمعة، كلمة «الحرية» على صفحته الشخصية، معيداً نشر رسالته التي كتبها قبل عام بُعيد الاستحواذ «الطائر حر»، في إشارة إلى عصفور تويتر الأزرق، وهو شعار لم يعد مستخدماً الآن.