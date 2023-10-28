«الشارقة السينمائي» يكرم صُنّاع الأفلام في ختام نسخته العاشرة

الشارقة (وام)

أسدل «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» الستار على فعاليات نسخته العاشرة التي عقدت برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال حفل خاص استضافه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وحضرته كوكبة من نجوم السينما والدراما العربية.

توج المهرجان في حفل الختام، عدداً من المخرجين وصناع الأفلام المتميزين والواعدين عن سبع فئات، حيث فاز فيلم «نزوح» للمخرجة سُؤدُد كعدان بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما نال «سكون» من إخراج أحسن منهاس ومروان بكري جائزة أفضل فيلم خليجي قصير، وحصد فيلم «أمل» من إخراج كانتو راندريسي ووليد لاوير ولوسي جون وماكسيم بيترو وهينري إمبويم جائزة أفضل فيلم من صنع الطلبة، وانتزع فيلم «ضمير متصل» للمخرج مجتبى الحجي جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة.

كما فاز فيلم «دودة القز» للمخرج أمير هونارماند بجائزة فئة أفضل فيلم دولي قصير، ونال «تلة الحصى» من إخراج مارجولِن بيريتن جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، بينما توج فيلم «تيتينا» من إخراج كايسا نايس بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، وحصل فيلما «قبلة القطة» لهَنغ سو بِن، و«حادي العيس» لعبدالله سحرتي على تنويه خاص.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة (فن)، مديرة المهرجان، في كلمتها خلال الحفل، إن "الأعمال كافة التي عرضها «الشارقة السينمائي الدولي» ساهمت في فتح عيون الصغار على صنوف الإبداع. ومع وصولنا إلى المحطة الأخيرة من المهرجان، نكرم ثلة من صناع الجمال ورواة الحكاية على ما قدموه من أفلام وأعمال تابعناها بكل شغف، عبروا فيها عن مشاعرنا جميعاً، حيث كنا على مدار 5 أيام على موعد مع أكثر من 80 حكاية ملهمة جاءت من جميع أنحاء العالم لتجتمع تحت سماء إمارة الشارقة، حيث تنبض الثقافة بالحياة والإبداع"، مثمنة الدور الكبير الذي لعبته فرق عملها والمتطوعين في إنجاح فعاليات نسخة المهرجان العاشرة.

وخلال الحفل، كرّمت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، الفنان سامر المصري، وصانع المحتوى عمر فاروق، وشركة "أتنفس"، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم الأفلام في المهرجان التي ضمت كلاً من الدكتور مدحت العدل، وسونجيكو تشو، ومحمد حاجي، وغدير السبتي، ومحمد الكندي، ومحمد قبلاوي، ومونيكا واهي، وأحمد شوقي، وتوماس داناي، وسحر عبدالله، وتوماس كوتشيرا، وعبدالرحمن الغنام، وجيزا م. توث.