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«تيست أبوظبي».. طهي على أنغام الموسيقى

«تيست أبوظبي».. طهي على أنغام الموسيقى
29 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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عشاق النكهات المميزة على موعد مع أقوى مهرجانات للطعام والشراب، عندما يعود مهرجان «تيست أوف أبوظبي 2023» في العاشر من نوفمبر المقبل ليسلط الضوء على أفضل الأطعمة التي تقدمها 15 من أشهر المطاعم في أبوظبي، ويقوم كل مطعم بإعداد قائمة خاصة تتضمن من 3 إلى 5 أطباق ليتذوقها الرواد، على إيقاع حفلات موسيقية، ووسط عروض فنية تنثر الفرح والبهجة في أرجاء المهرجان... وتتضمن الفعاليات ورش طهي متعددة يقدمها أشهر طهاة مطاعم المدينة،
ويبوحون خلالها بأدق أسرار الطبخ، ويشرحون للحضور التقنيات الحديثة لإعداد الطعام وفي إطار الاهتمام بالأطفال، ستقدم جميع المطاعم المشاركة طبقاً مناسباً للصغار، يحافظ على حيويتهم وطاقتهم، ويتيح لهم الاستمتاع بمنطقة اللعب المخصصة لهم.

أبوظبي
الموسيقى
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