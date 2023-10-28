تقنيات التخييم في «إكسبو الذيد»

الشارقة (الاتحاد)

فرصة للتعرف على أحدث تقنيات ومعدات الرحلات والرياضات الخارجية والصيد، يتيحها معرض «المغامرات والتخييم 2023» الذي تنطلق فعالياته بمركز إكسبو الذيد في الأول من نوفمبر المقبل، ويقدم الحدث الذي يقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف مركز إكسبو الشارقة، مجموعات متكاملة من مستلزمات قضاء الإجازات خارج المدن، ومتطلبات التخييم والرحلات البرية والبحرية، إلى جانب أجهزة الأمان والسلامة.

ويسهم المعرض في دعم الحركة السياحية بإمارة الشارقة من خلال تسليط الضوء على المناطق السياحية الملائمة للتخييم ورحلات السفاري.