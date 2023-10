«المرأة بداخلي».. يكشف أسرار حياة بريتني

باريس (أ ف ب)

بعد عامين من تحرر بريتني سبيرز من الوصاية التي كان يمارسها والدها عليها، تستعد المغنية البالغة (41 عاماً)، للكشف عن وقائع مثيرة في هذه الفترة من حياتها، في كتاب مذكرات يثير ترقباً كبيراً.

ويُطرح كتاب (The Woman in Me) «المرأة بداخلي»، الذي نشرته في الولايات المتحدة دار «سايمن آند شوستر» (Simon & Schuster)، منذ أيام في نحو عشرين دولة، وتمت ترجمته إلى نحو عشر لغات، وسيكون من أبرز المنشورات المرتقبة في المكتبات هذا الخريف. وكما في كل مرة في مثل هذه الحالات، أحيط نص الكتاب بتكتّم كبير من دار النشر التي دفعت، بحسب وسائل إعلام أميركية، أكثر من 15 مليون دولار للحصول على الحقوق. وقالت المغنية لمجلة «بيبول» التي نشرت الصفحات الأولى من كتاب الاعترافات، الذي يتوقع أن يكون له وقع شديد، إن «إعادة إحياء كل هذه الأمور كان أمراً مثيراً ومفجعاً ومؤثراً». وأضافت «لكل هذه الأسباب، لن أقرأ سوى جزء صغير من النسخة الصوتية من كتابي»، فيما ستتولى الممثلة ميشيل ويليامز قراءة الباقي.

صدارة المبيعات

وقبل أيام قليلة من طرحه، وصل الكتاب إلى صدارة المبيعات عبر خاصية الطلبات المسبقة على «أمازون» في الولايات المتحدة وفرنسا، وتسبب نشر مقتطفات ترويجية من العمل في ردود فعل كثيرة، حيث كشفت المغنية المعروفة بالكثير من الأغنيات الضاربة، بينها «توكسيك»، بحسب هذه المقتطفات أنها أجرت عملية إجهاض، وكتبت «كان ذلك من أصعب ما اختبرته في حياتي»، مضيفة «لو كان القرار بيدي، لما أقدمت على ذلك أبداً».

يأتي كلام بريتني سبيرز بعد عامين من إنهاء الوصاية التي بدأ والدها يمارسها عليها عام 2008، عندما كانت تمر باكتئاب عميق، على خلفية انفصالها عن زوجها آنذاك كيفن فيدرلاين الذي أنجبت منه ولدين، ثم تزوجت سبيرز مرة أخرى في يونيو 2022 من سام أصغري، قبل أن يتقدم الأخير بطلب الطلاق منها بعد 14 شهراً.

حياة محطمة

ويتناول الكتاب أيضاً قصة صعود هذه النجمة المتحدرة من أوساط متواضعة، من دون أن يخفي انتكاساتها، وبالنسبة لمحبي الفنانة، تبعث المذكرات الأمل في أن يفهموا مسار هذه الحياة المحطمة، فقد بدأت سبيرز حياتها الفنية في سن الثانية عشرة، مع نادي «ميكي ماوس كلوب»، وفي عمر 17 عاماً تقريباً، حققت سبيرز شهرة عالمية بأغنية (Baby One More Time) «بايبي وان مور تايم»، من ضمن ألبوم يحمل العنوان عينه ضمّ أغنيات نالت شهرة واسعة، بينها «كريزي». وتبعت ذلك ثمانية ألبومات أخرى، أشهرها (Oops I did it Again) «أوبس آي ديد إت أغاين»، الذي بيع منه 25 مليون نسخة، أو (In the Zone) «بيع منه 10 ملايين نسخة»، وتميزت بريتني بعروضها الفنية اللافتة خلال الحفلات، وقامت بجولات عالمية ضخمة.

صيادو الصور

وفي مرحلة كانت خلالها موضع متابعة حثيثة من الجمهور ومطاردة مستمرة من صيادي صور المشاهير، عاشت سبيرز مرحلة انحدارية في مسيرتها عام 2007، وانتشرت في جميع أنحاء العالم صورها وهي تحلق رأسها في صالون لتصفيف الشعر، وفي عام 2008، وُضعت تحت وصاية والدها الذي ظل يتحكم بكل مفاصل حياتها حتى عام 2021. وفي عام 2014، بدأت في إحياء حفلات ثابتة في لاس فيغاس، شملت أكثر من 200 عرض فني خلال أربع سنوات، لكن الأمور عادت للتدهور مجدداً عام 2019 عندما أدخلت قسراً إلى مركز لإعادة التأهيل، وأثار ذلك حالة من التعبئة لدى جمهورها، إضافة إلى تحقيقات صحافية داعمة لها، للدعوة إلى «تحرير بريتني».

وفي عام 2021، وبعدما طلبت المغنية من القضاة أن «يعيدوا لها حياتها»، أصدرت المحكمة قراراً بإنهاء الوصاية عليها.