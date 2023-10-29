وفاة الممثل الأميركي ماثيو بيري نجم مسلسل الأصدقاء

ذكر عدد من وسائل الإعلام أنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل الأصدقاء الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، متوفياً عن 54 عاماً في منزله بمنطقة لوس انجليس.

ونقلت صحيفة لوس انجليس تايمز وموقع تي.إم.زد المتخصص في أخبار المشاهير عن مصادر لم تسمها في إنفاذ القانون أنه تم العثور على بيري متوفياً في حوض السباحة.

وذكرت شبكة إن.بي.سي الإخبارية نقلاً عن ممثل لم تذكر اسمه للممثل الأميركي الكندي ومصدر بإنفاذ القانون أن بيري عُثر عليه متوفياً بسبب الغرق على ما يبدو في منزله في حي باسيفك بالاسيدس في لوس انجليس.

وكان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.