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العوضي.. من «الإسكندراني» إلى «حق عرب»

العوضي.. من «الإسكندراني» إلى «حق عرب»
30 أكتوبر 2023 01:11

محمد قناوي (القاهرة) 

تعاقد الممثل المصري أحمد العوضي، على بطولة مسلسل بعنوان «حق عرب» تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، للعرض خلال رمضان المقبل، وينتمي للدراما الشعبية، ويبدأ التصوير فور الانتهاء من فيلم «الإسكندراني»، الذي يقدمه في أول بطولة سينمائية.
 وأشار العوضي إلى أن الأحداث تدور في إطار اجتماعي تشويقي، من خلال أسرة تاجر أسماك، يحتدم بينهم الخلاف، تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله.
وقال العوضي، إنه يستعد أيضاً لفيلم جديد بعنوان «الرهان»، تأليف مصطفى حمدي، وسيكون مفاجأة للجمهور.
 وعن فيلمه «البلدوزر»، قال إن العمل كان مقرراً أن يكون أول بطولاتي في السينما وتوقف تنفيذه لظروف إنتاجية، وأجسد خلاله شخصية بطل ألعاب فنون قتالية، وهو ما جعلني أخضع لتدريبات بدنية قاسية من أجله، وأعتقد أنه سيعجب الجمهور المصري والعربي الذوّاق، وهو من إخراج طارق العريان.
كما كشف العوضي، عن سعادته بالنجاح الفني الذي حققه مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من خلال مسلسلي «اللي مالوش كبير» منذ عامين، و«ضرب نار» في رمضان الماضي.

أحمد العوضي
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