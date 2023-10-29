«أفروبيانفيست» على شاطئ ياس

أبوظبي (الاتحاد)

على رمال شاطئ جزيرة ياس في أبوظبي، يستمتع عشاق الإيقاعات العصرية بتجربة فريدة نابضة بالحياة لموسيقى «أفروبيت» ورعة استعراضات «أمابيانو» خلال مهرجان «أفروبيانفيست» الذي ينثر أروع الألحان في ربوع الجزيرة في الرابع من نوفمبر المقبل.

وعلى منصة مبهرة على شاطئ ياس، يجسد المهرجان النسيج الغني لثقافة الموسيقى العالمية، ويمثل مناسبة فاعلة للاحتفاء بالتنوع والوحدة، إذ يلتقي الأفراد من خلفيات متعدد في جو يميزه التناغم البهيج بين المهتمين بمختلف أنواع الموسيقى.

ويمزج المهرجان بسلاسة الجاذبية الديناميكية للحركات الاستعراضية، مع روعة الأداء الموسيقي ليقدم لرواده وجبة فنية ممتعة يصعب نسيان تفاصيلها.