علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى طوكيو

طوكيو، قلب اليابان النابض بالحياة، تجذب المسافرين بمزيجها الآسر من التقاليد والحداثة، هذه المدينة الصاخبة لديها شيء لكل نوع من المسافرين، من عشاق التاريخ إلى محبي التكنولوجيا؛ لذا إذا كنت تخطط لرحلة إلى هذه المدينة الرائعة، فاربط حزام الأمان لمغامرة شائقة عبر أحيائها المتنوعة ونسيجها الثقافي الغني.

من أول الأشياء التي تدهشك في طوكيو، الانصهار السلس بين الحاضر والماضي، ابدأ رحلتك في أساكوسا، حيث يقف معبد «سينسو-جي» الشاهق كشهادة على تاريخ المدينة الغني، وأثناء تجولك في شارع ناكاميس، ستعود للماضي وستجد نفسك محاطاً بالمتاجر التقليدية وأكشاك الطعام في الشوارع.

لكن طوكيو لا تعيش في الماضي فحسب، بل إنها أيضاً مركز للابتكار التكنولوجي، فهناك أكيهابارا، التي يشار إليها غالباً باسم المدينة الكهربائية، هي ملاذ لعشاق التكنولوجيا، عن نفسي لم أستطع أن أنزل نظري عن متاجر الإلكترونيات متعددة الطوابق ومتاجر سلع الرسوم المتحركة وأروقة الألعاب التي تشير إلى التطورات في اليابان.

للطبيعة أيضاً نصيب في هذه المدينة الحديثة، فهناك متنزه يويوغي مكان هادئ، وبالمقابل عند زيارتك لـ«شيبويا» ستعرف معنى التناقض، والتقاطع الأكثر ازدحاماً الذي يتنافس المسافرون لزيارته، أمواج من البشر تقطع الطريق في مشهد وتجربة فريدة حقاً.

عشاق الطعام الآسيوي - ولست منهم - ستقدم لهم طوكيو ما يحتاجون إليه، من تذوق السوشي الذي يذوب في فمك في سوق تسوكيجي إلى الانغماس في وعاء من الرامين الأصيل في الشوارع الخلفية لشينجوكو، دلل براعم التذوق الخاصة بك بكل سرور في طوكيو، بالنسبة لي - آسف، لم يعجبني أبداً هذا النوع من الطعام.

الآن، دعونا نتوقف لحظة لمقارنة هذا المنظور ومقارنته بوجهة نظر أخرى، بعض المسافرين يسلطون الضوء على طوكيو المتناغمة والمثيرة للإعجاب بين القديم والحديث، والبعض يقول إن ما يميز العاصمة هو سحرها التقليدي ولكنّ جزءاً كبيراً من المحبين لهذه العاصمة يقول إن التطور هو ما يجعلها مميزة، ما هو رأيكم، هل هو التسوق، التطور، الانفتاح، الحداثة، العراقة، ما الذي يميزها؟

وبالمثل، يمكن أن تختلف توصيات تناول الطعام، فبعض المسافرين يركزون بشكل أكبر على المطاعم الحائزة نجمة ميشلان، من ناحية أخرى، قد يرى البعض أن الأفضل هو اكتشاف الطعام في المطاعم الصغيرة (izakayas) المخبأة بين الممرات الضيقة لـ(Golden Gai) في شينجوكو.

لذا، سواء كنت تتجول في المعابد التاريخية أو تحتضن المناظر الليلية المضاءة بالنيون، نعدكم في طوكيو برحلة لا تنسى، حيث تلتقي التقاليد بالحداثة بأكثر الطرق جاذبية.