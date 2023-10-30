«تويتش» لا توفر الحماية للمستخدمين الصغار

واشنطن (د ب أ)

أظهرت دراسة علمية، أن منصة البث المباشر «تويتش» التابعة لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أمازون»، تمثل خطورة على الأطفال بسبب سماحها لهم «بالتفاعل مع بالغين غرباء عنهم، بعيداً عن رقابة الآباء».

وأشار الباحثون إلى «أن هناك مستخدمين مراهقين للمنصة مستعدون للكشف عن معلوماتهم الشخصية، رغم أنهم لا يعرفون شيئاً عمن يمكن أن يصل إلى هذه المعلومات»، وأضافت الدراسة أن هذه السمة تحقق لها شعبية كبيرة بين هواة ألعاب الكمبيوتر.

وقال فريق الباحثين بقيادة د. روث ميلانيك إنه على الآباء «مراقبة كل تفاعلات أطفالهم على هذه المنصة لضمان حمايتهم».