الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«تويتش» لا توفر الحماية للمستخدمين الصغار

«تويتش» لا توفر الحماية للمستخدمين الصغار
31 أكتوبر 2023 02:03

واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
المنطقة الحرة بالحمرية توقع اتفاقية تأجير مع أمازون الإمارات
«الشؤون الإسلامية» تعزز التعاون مع «أمازون»

أظهرت دراسة علمية، أن منصة البث المباشر «تويتش» التابعة لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أمازون»، تمثل خطورة على الأطفال بسبب سماحها لهم «بالتفاعل مع بالغين غرباء عنهم، بعيداً عن رقابة الآباء». 
وأشار الباحثون إلى «أن هناك مستخدمين مراهقين للمنصة مستعدون للكشف عن معلوماتهم الشخصية، رغم أنهم لا يعرفون شيئاً عمن يمكن أن يصل إلى هذه المعلومات»، وأضافت الدراسة أن هذه السمة تحقق لها شعبية كبيرة بين هواة ألعاب الكمبيوتر. 
وقال فريق الباحثين بقيادة د. روث ميلانيك إنه على الآباء «مراقبة كل تفاعلات أطفالهم على هذه المنصة لضمان حمايتهم».

البث المباشر
أمازون
الخصوصية
حماية الخصوصية
حماية الأطفال
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
صورة جماعية خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«الثقافة السياحة» تكرم الفائزين في مسابقة «القارئ المبدع»
اليوم 22:48
عبدالله العويس
التعليم والمعرفة
الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش والأقصُر
اليوم 22:43
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
التعليم والمعرفة
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
اليوم 22:16
من إصدارات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات (من المصدر)
التعليم والمعرفة
310 إصدارات لاتحاد كُتاب الإمارات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©