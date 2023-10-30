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«شاعر المليون 11».. بث الحلقة التسجيلية الأولى غداً

من «شاعر المليون» في دورة سابقة
30 أكتوبر 2023 22:23

أبوظبي (وام)
تنطلق مساء غدٍ، أولى الحلقات التسجيلية لبرنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ضمن إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون الموروث الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر النبطي. 
تتناول الحلقة التسجيلية الأولى من البرنامج، أبرز أحداث جولة مقابلات المُرشحين للبرنامج والتي تميزت هذا الموسم باستضافة جميع الشعراء في أبوظبي، ضمن مهرجان أبوظبي للشعر، وقد أعلنت إدارة البرنامج انتهاء اختبارات الشعراء الذين تأهلوا إلى مرحلة الـ100 شاعر، إضافة إلى عشرة شعراء حاصلين على بطاقات عبور ذهبية، بعد أن أجرت لجنة تحكيم البرنامج، التي تضم في عضويتها الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وأعضاء اللجنة الاستشارية تركي المريخي وبدر صفوق، الاختبارات التحريرية والشفوية للشعراء للذين تأهلوا إلى هذه المرحلة وفق معايير تحكيمية دقيقة. 
تضمنت القائمة شعراء من 14 دولة وهي: الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عُمان، الأردن، العراق، موريتانيا، دولة فلسطين، اليمن، مصر، سوريا، والمملكة المتحدة. 
ويواصل برنامج «شاعر المليون» تعزيز حضور الشعر النبطي ودعم شعرائه، وإبراز دور العاصمة أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والشعراء والترويج للمنجز الثقافي، كما يمنح جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى، تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليون درهم.

 

 

 

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