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سباق وردي في حديقة الحيوانات بالعين

سباق وردي في حديقة الحيوانات بالعين
31 أكتوبر 2023 02:03

العين (الاتحاد)

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بهدف ترسيخ نمط الحياة الصحي والتثقيف بأهمية الرياضة والفحوص الدورية، استضافت حديقة الحيوانات بالعين سباق الجري الوردي الذي يهدف إلى زيادة الوعي بسرطان الثدي.
وشارك في الفعالية الوردية 431 متسابقة ومتسابقاً من مختلف الفئات العمرية، واستمتع المشاركون بالجري وسط المناظر الطبيعية والحياة البرية المتنوعة في حديقة الحيوانات بالعين، وفي أجواء مفعمة بالحماس والإثارة والتشويق.
وأشاد المشاركون بأهمية الفعالية في رفع الوعي الصحي والرياضي لدى أفراد المجتمع بشكل عام والنساء على وجه الخصوص، مؤكدين حرصهم على المشاركة الدائمة في فعاليات حديقة الحيوانات بالعين التي تسعى لنشر الثقافة البيئية والاستدامة.

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