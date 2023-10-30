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الترفيه

ترفيه بطابع عسكري في قرية ياس العائلية

ترفيه بطابع عسكري في قرية ياس العائلية
31 أكتوبر 2023 02:03

أبوظبي (وام) 

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شهدت القرية الترفيهية العائلية التي دشنتها وزارة الدفاع، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، في جزيرة ياس بأبوظبي، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 9»، إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استمتعوا بفعاليات وعروض ترفيهية مبتكرة، وتوفر القرية مساحة للتعرف على دور قواتنا المسلحة الباسلة في صون الوطن وحماية مكتسباته، كما تقدم بثاً حياً للعرض العسكري الرئيس، وعروضاً للألعاب النارية ليلاً، ليقضي الرواد وقتاً ممتعاً بطابع عسكري في حب الوطن.
وقال العقيد الركن إبراهيم مرهون الساعدي، رئيس اللجنة التنظيمية العليا للعرض العسكري المشترك «حصن الاتحاد 9»: «إن القرية تأتي ضمن عرض (حصن الاتحاد 9)، وتوفر مساحة ترفيهية ومعرفية تعزز مشاعر الفخر والاعتزاز بجهود أبناء قواتنا المسلحة الباسلة».
وأضاف الساعدي: «تضم القرية منطقة الشهيد، وتشمل سور الشهيد بهيكل مستوحى من واحة الكرامة مع فقرة تفاعلية (ازرع بذرة، ازرع حياة)؛ تكريماً وإجلالاً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، ومنطقة العرض العسكري تشمل المتحف العسكري الذي يروي تاريخ ونشأة وتطور القوات المسلحة، ومنصات للأفرع المختلفة للقوات المسلحة تعزز معرفة الجمهور بالقوات، وتستقطب الكفاءات من مواطني الدولة.. كما تضم القرية منطقة ألعاب للأطفال ترسخ مشاعر الفخر بقواتنا المسلحة، ومنطقة تقليدية بها سوق تراثي وخيمتان للأنشطة المحلية.. وتستمر القرية في استقبال الزوار حتى 5 نوفمبر المقبل».

أبوظبي
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دائرة الثقافة والسياحة
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