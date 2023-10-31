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عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد مهمة استغرقت 5 أشهر

عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد مهمة استغرقت 5 أشهر
31 أكتوبر 2023 08:13

عاد ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض اليوم الثلاثاء بعد مهمة استغرقت خمسة أشهر على متن محطة الفضاء الصينية.

وتم إبطاء كبسولة العودة للمركبة الفضائية شنتشو 16 (السفينة السحرية) بواسطة مظلة كبيرة وهبطت بالقرب من ميناء جيوتشيوان الفضائي في صحراء جوبي، وفقاً لصور حية من التلفزيون الحكومي.

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وكان رواد الفضاء تشو يانجتشو وجوي هايتشاو والقائد جينج هايبنج قد انطلقوا إلى الفضاء في 30 مايو. وقبل عودتهم إلى الأرض، غادر طاقم جديد مكون من ثلاثة أفراد إلى محطة الفضاء تيانجونج (القصر السماوي) على متن المركبة الفضائية شنتشو 17 يوم الخميس الماضي.

كان هذا ثاني تغيير للطاقم منذ تشغيل المحطة بالكامل في وقت سابق من هذا العام، والمهمة الفضائية الثانية عشرة للبلاد في عام 2023. وتمضي الصين قدماً في برنامجها الفضائي. وعلى غرار الولايات المتحدة، يريد الصينيون إرسال رواد فضاء إلى القمر مرة أخرى. ومن المقرر أن تكون أول مهمة مأهولة إلى القمر للصين في عام.

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الصينية
الفضاء
الصين
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